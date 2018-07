La malédiction de l’euro a encore frappé

Hughenden,

Le 22 juillet 2018

Mon cher ami,

L’affaiblissement du président français après seulement un an au pouvoir

Ce qui se passe ces jours-ci à Paris est absolument fascinant. On remarquait déjà des signes d’essoufflement de votre président si énergique, il y a quelques semaines. En particulier le conseil européen du mois dernier a été pour lui une défaite. Alors qu’il avait passé un an à attendre que la Chancelière Merkel veuille bien répondre à son plan pour l’Europe, celle-ci le fait très timidement, quelques jours avant le sommet européen; puis elle laisse repousser la discussion sur le renforcement de la zone euro au prochain sommet, c’est-à-dire à la fin de l’année.

Du point de vue d’Emmanuel Macron, cruel décalage entre l’énergie déployée et le résultat obtenu! Il commence à se dire, au plan international, que l’ambition affichée est impressionnante mais que les résultats obtenus sont encore peu probants. Même constat à l’intérieur: on a vu votre président perdre des points dans les sondages, depuis le premier anniversaire de son élection, au point de ne pas se retrouver très loin des cotes de popularité de Nicoloas Sarkozy ou François Hollande au même moment de leur quinquennat.

Et puis voici qu’éclate l’affaire Benalla, cette semaine. Et soudain, c’est comme une avalanche. Les médias français, jusque-là dociles, se rebiffent. L’Elysée se montre incapable de développer une communication de crise. LREM a beau écraser l’Assemblée par le nombre de ses députés, c’est l’opposition qui relève la tête et obtient l’arrêt des débats sur la réforme des institutions. Les médias internationaux, qui avaient si rapidement porté aux nues le président qui allait transformer la France en « start-up nation », commencent à penser qu’après tout ce président n’était peut-être pas si différent des prédécesseurs.

Mon cher ami, on va trouver toutes les raisons que l’on veut pour expliquer l’affaire Benalla. Un garde du corps du président nommé chef de cabinet adjoint au palais présidentiel et se faisant passer pour un membre des forces de police lors des manifestations du 1er mai, cela sort de l’ordinaire, effectivement. On aura raison d’insister sur l’hypertrophie de la présidence, qu’Hollande et Macron ont reproché à Sarlozy mais à laquelle ils ont eux aussi succombé. Les médias étrangers auront beau jeu de souligner qu’il y a là une réédition du « mal français », la personnalisation excessive du pouvoir et la concentration de prérogatives énormes entre les mains de celui qui est élu par le peuple tous les cinq ans.

La malédiction qui pèse sur les présidents français depuis VGE

Pour ma part, je ne vois dans l’affaire Benalla qu’un symptôme, un révélateur d’un mal bien plus profond, qui atteint vos présidents de la République successifs, en fait depuis Giscard.

Avez-vous remarqué qu’il pèse une véritabler malédiction sur vos présidents depuis Valéry Giscard d’Estaing.? Celui-ci n’a pas été réélu. Son successeur, François Mitterrand, a perdu les éléctions législatives en 1986 et en 1993, obligé à deux cohabitations. Après lui, Jacques Chirac a dû affronter une cohabitation de cinq ans, à peine deux ans après avoir accédé à la magistrature suprême. Nicolas Sarkozy puis François Hollande n’ont réussi à faire qu’un mandat. Emmanuel Macron est atteint du même mal bizarre qu’eux: malgré un travail phénoménal et un rythme effréné de présentation des projets de réforme au Parlement, la machine s’enraye, au bout d’un an. C’est environ le temps qu’il avait fallu à Sarkozy ou Hollande pour décrocher, de la même manière, dans l’opinion. Quand on regarde bien, on observe même que l’étau se resserre toujours plus vite sur les présidents successifs.

De quoi s’agit-il? Quelle est l’origine de cette malédiction? Comment se fait-il que les présidents français soient à ce point incapables de réussir, après leur élection. Quelles que soient les critiques que l’on peut adresser à chacun d’eux, ces hommes ont des personnalités fortes et ils ont fait en sorte de servir leur pays. Il serait un peu facile, à l’opposé, de prétendre qu’ils n’ont pas eu le peuple qu’ils méritent. La société française connaît des tensions oimportantes mais elle a fait preuve, aussi, d’une forte capacité d’invention et de développement durant toutes ces décennies. Pour autant nous assistons tous les cinq ans à la répétition du même drame dont les protagonistes sont l’impuissance de nos présidents successifs et la frustration de la société française.