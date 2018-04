Macron face à Bourdin et Plenel : un président plus "puncher"... mais a-t-il vraiment convaincu les Français sur les sujets qui comptent ?

Atlantico : Alors que l’intervention d’Emmanuel Macron, le 12 avril dernier au JT de 13h, n’avait pas permis de provoquer un mouvement dans l’opinion, comme le révélait un sondage Odoxa publié le 13 avril, comment analyser le résultat de la seconde étape de son périple médiatique de la semaine, ce dimanche 15 avril sur BFMtv, RMC et Mediapart? L’objectif de conviction a-t-il été atteint?

​Éric Verhaeghe : Il me semble qu'il est encore un peu tôt pour le dire. Il faudra voir les réactions de l'opinion dans les prochains jours. Mais on peut d'ores et déjà affirmer que le Président s'est livré à un exercice moins complaisant et plus pugnace que d'habitude. Les questions étaient directes, posées sans fard et avec une volonté nette de passer outre la courtisanerie habituelle pour établir une certaine forme de vérité. Elles ont permis au Président de la République de montrer son implication dans les dossiers.

Faut-il aller jusqu'à penser qu'il a été persuasif? A ce stade, je serais plus réservé sur cette idée car certaines de ses réponses sont à la fois compliquées et déceptives. Le long passage sur la fraude fiscale a probablement manqué d'un certain nombre de mots-clés. Le Président a en effet semblé justifier les fraudes, ou les nier, en ramenant l'essentiel à l'optimisation fiscale. Sa position sur ce sujet très sensible était fortement défensive. On aurait pu attendre un engagement plus marqué, plus binaire contre les fraudeurs, et moins technique, plus global sur la question de la fiscalité sur le capital. Bref, la séquence n'était probablement pas très bonne pour un Président qui est taxé d'être le Président des riches. Il ne s'est pas départi hier soir de cette image et beaucoup de ceux qui l'ont regardé auront sans doute trouvé qu'il manquait de compassion pour les "petites gens".

C'est probablement sur ce point qu'il faut insister. Emmanuel Macron s'adresse à l'intelligence de ses interlocuteurs, et à celle des téléspectateurs. Il n'est pas sûr qu'il sache trouver les mots pour toucher leur cœur. Et cela demeure un point de faiblesse dans sa communication.

Quelles ont été les différences d’approche du Président? A-t-il adapté son discours en fonction des catégories de public? A-t-il « enrichi » son discours entre les 2 étapes?

​Éric Verhaeghe : Emmanuel Macron a d'abord adapté son discours en fonction de ses interlocuteurs directs, de ses interviewers. Il ne s'est pas adressé à Jean-Pierre Pernot comme à Jean-Jacques Bourdin, et il n'a pas traité Jean-Jacques Bourdin comme Edwy Plenel. De ce point de vue, la relation entre l'interviewé et l'interviewer est une opération difficile à négocier. L'objectif de l'interview est en effet d'expliquer sa politique aux Français, et surtout de les convaincre qu'on fait les bons choix. L'enjeu est de les convaincre eux, pas les intervieweurs. Le jeu de l'interview peut prêter à confusion sur ces points. L'interviewé peut se focaliser (comme Macron l'a fait avec Plenel en partie) sur sa relation avec le journaliste et ainsi polluer négativement son discours. Il n'est pas exclu que les remarques acides de Macron à Plenel l'aient d'ailleurs desservi à plusieurs reprises en donnant le sentiment d'un Président agressif ou désagréable.