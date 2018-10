Laurent Obertone : « L’intimidation par le chantage au racisme est un pourrissement démocratique qui ne pourra finir que dans la violence »

Décryptage

Bonnes feuilles La dure réalité qui se cache derrière l'idéologie du "vivre-ensemble" "L'immigration est une chance pour la France." Voilà ce que l'on nous répète en boucle, depuis des décennies. Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron ont tous prononcé cette phrase. Et si on vérifiait ? Laurent Obertone entreprend ce travail dans son enquête "La France Interdite" publiée aux éditions RING. Extrait 2/2.

Bonnes Feuilles Les secrets et remèdes pour éviter une mauvaise digestion... et ce n'est pas un petit verre d'alcool fort après le repas ! Le foie, le plus volumineux de nos organes, est aussi le plus négligé. Dommage, c’est avant tout grâce à lui que nous pouvons vivre plus longtemps et surtout... en bonne santé! Découvrez les secrets de cet organe avec le dernier livre du professeur Gabriel Perlemuter, "Les pouvoirs cachés du foie", publié chez Flammarion.

Bonnes feuilles Le sang versé des bataillons des colonies pendant la Première Guerre mondiale En 1402, Salou Casais, une princesse malienne, arrive à Toulouse, première trace d’un échange lointain dans la France médiévale. Une histoire oubliée ! Ces histoires négligées et omises, François Durpaire les dresse contre l'idée dépassée selon lui d'un roman national. Dans "Nos ancêtres n'étaient pas Gaulois !", publié aux éditions Albin Michel. Extrait 2/2

Bonnes Feuilles Comment l'Etat, et donc les hommes politiques, sont devenus dépendants des marchés financiers «There is no society» : la société, ça n’existe pas. C’est en octobre 1987 que Margaret Thatcher prononce ces mots. Depuis, son message a été entendu par l’ensemble des classes dominantes occidentales. Voyage dans l'histoire du scandale de la destruction des classes moyennes, avec "No Society", le dernier livre de Christophe Guilluy, publié chez Flammarion.

Nouveau clivage Progressistes contre nationalistes : le clivage qui pourrait fragiliser la cohésion de La République En Marche On a beaucoup dit que la victoire d’Emmanuel Macron avait fait sauter le clivage droite- gauche. Elle a surtout marginalisé ceux qui occupent ces deux côtés de l’échelle politique, les réduisant à un espace beaucoup plus étroit qu’auparavant.

A Saint-Jean-de-Luz Déferlante du nouveau (et très bon) cinéma d'auteur Cinq ans... Cinq ans seulement, mais décidément, un goût de plus en plus affirmé pour l’audace et l’innovation...

Divorce en vue ? Centre droit et macronie : la fin du flirt Affaire Benalla, horizontalité du pouvoir, résultats d'une première année décevante… Le décrochage entre le centre droit et le macronisme continue de se creuser. La fin de l'illusion ?

Etude Bullshit Jobs : cette gamme de sentiments dont souffrent les salariés français En quoi et depuis quand la France est-elle touchée par le phénomène des « bullshit jobs », ces « emplois à la con » dont parle l’anthropologue David Graeber ? Est-ce une crise de sens ou de reconnaissance chez les salariés ? Comment la quantifier et mesurer son impact auprès de certaines catégories de salariés plutôt que d’autres ? Jérôme Fourquet, Alain Mergier et Chloé Morin ont mené un travail d’enquête inédit.

Wikiagri Menace sur le jambon : les éleveurs de porcs français faces à une peste porcine venue d’Afrique Jusqu’à quand gardera-t-on du jambon « made in France » ? En 2015, le porc français était en crise, avec des prix au plus bas. Depuis il s’est repris, doucement, sans euphorie non plus. Mais voilà qu’arrive la peste porcine africaine qui, si elle n’est pas transmissible à l’homme et ne doit donc pas entraîner de crise sanitaire, peut faire suffisamment de ravages dans les élevages pour interdire des marchés à l’export, et donc des débouchés économiques.