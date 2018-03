Large pénurie de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur en France : mais comment en sommes-nous arrivés là (et surtout comment en sortir)?

Atlantico : La France fait face à une pénurie de "médicaments d'intérêt thérapeutique majeur" depuis 2014 avec près de 530 médicaments indisponibles dans l'Hexagone. Quels sont ces médicaments et comment expliquer cette pénurie ?

Stéphane Gayet : Les médicaments « d’intérêt thérapeutique majeur » (MITM) sont des médicaments qu’il est toujours préjudiciable et même souvent dangereux d’arrêter. Ils se situent en cela à l’opposé des médicaments parois qualifiés de médicaments de confort ou de médicaments d’intérêt discutable. L’arrêt d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur peut nuire gravement à la santé et même favoriser un décès à court ou moyen terme. Dans la mesure où ces médicaments sont des produits dont l’efficacité et la nécessité sont parfaitement établies, leur arrêt constitue au minimum ce qu’il est convenu d’appeler une « perte de chance » importante pour la personne soignée, étant donné la gravité de la maladie qu’ils soignent.

On considère qu’un médicament est en pénurie quand on est incapable de le procurer à un patient dans un délai de trois jours, cela malgré la performance des réseaux de grossistes fournisseurs des officines.

Cette catégorie de médicaments comprend des produits anti-infectieux (vaccins, antibiotiques, antiviraux…), des produits à visée cardio-vasculaire (traitement de l’hypertension artérielle, des troubles du rythme cardiaque, anticoagulants…), des produits à visée neurologique (traitement de l’épilepsie, de la maladie de Parkinson, des psychoses chroniques sévères…), des produits à visée hormonale (hormone thyroïdienne, insuline…) ou encore des produits anti-cancéreux.

Cette pénurie a plusieurs causes.

Les laboratoires pharmaceutiques, comme la plupart des industries, fabriquent de plus en plus selon le principe des « flux tendus », qui consiste à réduire le plus possible les stocks. Car les stocks importants ont de multiples inconvénients (gestion, coût, pertes, péremption…). Les flux tendus sont permis grâce à une optimisation des processus de fabrication. Mais les exigences de qualité augmentent, ce qui entraîne des pertes lors de la production (rejet de lots non conformes).

Certains médicaments ne sont pas rentables pour les laboratoires (médicaments anciens et médicaments vendus en petit nombre) qui en arrivent pour cette raison à ralentir ou même cesser (plus ou moins temporairement) leur fabrication.

La demande de médicaments a tendance à augmenter. La santé se mondialise. L’accès aux soins se développe dans de nombreux pays, ce qui génère un accroissement de la consommation médicamenteuse.

Certains malades chroniques, voyant la pénurie venir, parviennent à se constituer des stocks parfois importants, ce qui aggrave encore la pénurie.

Quelle est la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques et de la mondialisation dans cette pénurie ?

On ne peut pas occulter le fait que la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques dans cette pénurie est au premier plan.