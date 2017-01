"Iphigénie en Thuringe" : un petit bijou de perversité et d'humour, au charme suranné

LIVRE

IPHIGENIE EN THURINGE

de Ghislain de Diesbach

Editions Via Romana

238 pages

20 €

L'auteur

Agé aujourd’hui de 85 ans, Ghislain de Diesbach est l’auteur d’une quarantaine d’œuvres, romans, essais et biographies (dont celle de Proust qui fait autorité). Via Romana vient de rééditer « Iphigénie en Thuringe », le tout premier recueil de nouvelles qu’il a écrit en 1960.

Thème

Ces douze histoires se déroulent entre la moitié du XVIIIe siècle et le début du XXe et se situent dans un cadre historique vraisemblable plutôt que véridique, celui du Saint Empire Romain Germanique et de l’Allemagne romantique. Elles mettent en scène des personnages burlesques, cocasses ou équivoques, rois, princes-électeurs, margraves, chanoinesses et autres archiduchesses, dont la légèreté d’esprit s’allie parfois à une incurable mélancolie ou à une perversité joyeuse.

Des relents d’homosexualité pimentent certains textes : « le page de la margravine » met en scène un bel androgyne amoureux d’un portrait ; « d’amour et d’argent » évoque un « Tristan sacrifiant Yseult à une soudaine passion pour le roi Marc» (ainsi que l’avait si joliment écrit Willy de Spens dans la nouvelle Revue Française lors de la première édition) ; « le mariage du chevalier d’Armel» conte l’histoire d’une bien curieuse souveraine, plus grenadier que demoiselle. Il est aussi question, entre autres considérations érudites et lestes, d’âmes insatisfaites, de pactes faustiens, de diamants funestes, d’automates élevés au rang de princes…

Points forts



1 - Le style, délicieusement précieux et désuet, où ne manque pas un imparfait du subjonctif, suggère les pires turpitudes sans jamais sombrer dans la vulgarité.