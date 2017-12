Intégration, identité, Juifs, Shoah : les enseignements peu rassurants de l’étude menée auprès des migrants venus de Syrie et d’Irak accueillis par l’Allemagne

Par le biais de cette étude, AJC a souhaité comprendre et mesurer, de façon factuelle, les attitudes et les perceptions des réfugiés de Syrie et d’Irak vis-à-vis des Juifs, de la Shoah, et plus généralement des questions d’intégration et d’identité. L’objectif est de se confronter aux problèmes avant qu'ils ne deviennent ingérables. Le gouvernement doit réfléchir à la façon de contrer toutes les formes d'antisémitisme, y compris celle-ci, et de mettre en place des processus d'intégration compatibles avec les valeurs de la démocratie allemande.

Quelles en sont les principales conclusions ? Y-a-t-il eu des surprises dans les réponses ?

Quasiment tous les entretiens ont dévoilé ce à quoi on pouvait malheureusement s’attendre : une vision du monde et une compréhension de l’histoire fondées sur des thèses conspirationnistes, en particulier en ce qui concerne la situation au Moyen-Orient. Les schémas de pensée et les stéréotypes antisémites ont été très fréquents au cours de tous les entretiens, même lorsque les personnes interrogées ont souligné leur « respect » pour le judaïsme ou l'importance de la coexistence pacifique des musulmans, des chrétiens et des juifs dans leur pays d’origine. Par exemple, la croyance selon laquelle le monde se trouve sous le contrôle des juifs ou d'Israël était souvent considérée comme normale ou légitime. Presque toutes les personnes arabes interrogées considèrent qu'une image fondamentalement négative d'Israël est naturelle et remettent en question le droit à l’existence d’Israël. Certaines personnes sondées ont décrit la sympathie généralisée pour Hitler et l'aversion pour les Juifs comme étant assez répandues dans leur pays d'origine. Et si la grande majorité d'entre elles a condamné Hitler et le massacre des Juifs, la connaissance de la Shoah se limitait le plus souvent à de vagues idées sur Hitler tuant des juifs en Allemagne.