Hausse continue des cambriolages en France... mais qui en sont les auteurs ?

Atlantico : Comment expliquer un tel mouvement haussier au fil des années ?

Xavier Raufer : Dénonçons d'abord, encore et toujours, les entourloupes du ministère de l'Intérieur quand il présente les chiffres de la criminalité et de la délinquance. Aujourd'hui et comme d'usage, on n'a droit qu'aux cambriolages de résidences principales. Qui augmentent encore de 4% en un an, après déjà + 4% dans l'année 2016. Mais pourquoi "oublier " les cambriolages des maisons de campagne, des locaux commerciaux, industriels et agricoles et aussi des campings (des données parcellaires montrent que les cambriolages y explosent récemment) ?

Qui discrimine entre divers types de cambriolages et pourquoi ? Les Français n'ont-ils pas le droit de savoir (comme tous autres citoyens de l'Union européenne) le nombre total de cambriolages commis dans leur pays ? De telles manipulations font douter du sérieux du ministère de l'Intérieur, le moins qu'on puisse dire.

En majorité (disent les policiers, gendarmes et magistrats de terrain) ces cambriolages sont le fait de clans criminels itinérants issus de l'Europe de l'Est (un peu) et des Balkans (beaucoup) ; des "bandes organisées qui pillent des dizaines de domiciles et s'évanouissent dans la nature". 243 500 cambriolages connus en 2016, + 4% sur 2015. Année après année, 4 sur 5 de ces cambriolages restent impunis... 80 chances sur 100 de cambrioler sans risque ? Un rêve... Nous en sommes à 247 394 en août 2017, pour les seules résidences principales - encore + 4% par rapport à août 2017, 678 cambriolages par jour, plus de 28 à chaque heure de l'année, 7/24.

Depuis 2008 dites-vous, les cambriolages ont bondi de + 50 % ? Pourquoi 2008 ? Intéressante question. Mais quand donc la Roumanie et la Bulgarie sont-elles entrées dans l'Union européenne ? Début 2007 - le résultat de cette folie de Bruxelles se retrouve dans les statistiques criminelles dès 2008. Ainsi, le rapprochement de ces deux dates est-il plus qu'une amusante coïncidence.

Quels sont les profils des cambrioleurs de logements? Est-on majoritairement en présence de bandes, des réseaux organisés? Quels sont-ils? Leurs méthodes ont elles évolué ?

Il n'y a pas de "cambrioleurs de logements". Le monde criminel ignore la spécialisation professionnelle. Il y a des prédateurs opportunistes qui pillent ce qu'ils trouvent dans leurs expéditions, de la cabane de jardinier au tabac, en passant par la villa, l'appartement, la grange, l'école communale et le cimetière. Ces bandes criminelles pratiquent aussi bien le braquage que le cambriolage, les vols "à la fausse qualité", etc. Bien entendu, tout est vérifié, avant intégration dans notre base documentaire. Eh bien, 90 fois sur cent, on tombe sur des clans criminels des Balkans ; parfois, d'Albanie ou de Géorgie.

D'abord, la réalité de cette explosion des cambriolages ; elle émerge d'abord dans la presse régionale et locale " Le Sud Vendée théâtre d’une série de cambriolages"... " Les cambriolages se multiplient dans le secteur d'Annecy", "En juillet, très forte hausse des cambriolages en Indre-et-Loire". Ca, c'est juste cette semaine!