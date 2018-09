GPA à l'étranger : la justice sort-elle de son rôle en reconnaissant pour la première fois une adoption par le deuxième père ?

Atlantico : En quoi cette décision, à savoir l'adoption plénière plutôt que simple, est-elle significative?

Aude Mirkovic : L’adoption plénière est l’adoption au sens propre du terme : l’enfant adopté est assimilé à un enfant par le sang, et la famille adoptive remplace définitivement la famille d’origine.

Au contraire, l’adoption simple laisse subsister le lien de filiation d’origine, et lui ajoute un second lien, le lien adoptif. Les conséquences de l’adoption plénière sont ainsi beaucoup plus radicales.

La Cour de cassation avait déjà accepté, dans une décision du 5 juillet 2017, que le conjoint du père adopte, de façon simple, l’enfant issu de la GPA : concrètement, la filiation à l’égard de la mère porteuse n’était pas effacée et le nouveau lien de filiation à l’égard du second homme se surajoutait.

La Cour d’appel de Paris, ainsi que le tribunal de grande instance d’Evry, avaient ensuite rejeté des demandes d’adoption plénière mais la Cour d’appel de Paris vient visiblement de céder.

Certes, l’adoption plénière est plus radicale dans ses effets que l’adoption simple mais, dans tous les cas, le problème est le même : l’adoption n’a pas pour but de priver les enfants de leurs parents, elle a pour but de réparer la privation subie par certains d’entre eux en raison des aléas et malheurs de la vie. Au contraire, la GPA organise la mise à l’écart de la mère, sur fond d’éclatement de la notion de mère puisque plusieurs femmes peuvent être impliquées dans le processus de maternité, bref, la GPA organise la privation de mère pour que l’enfant n’ait qu’un seul parent, ici le père, et soit ainsi rendu délibérément adoptable.

Ce que l’adoption répare, la GPA le provoque. Elle provoque une situation d’abandon de manière à ce que l’enfant soit disponible pour satisfaire le projet des clients : s’agissant ici de deux hommes, leur projet n’inclut aucune femme et ils privent donc l’enfant de mère, pour le faire correspondre à leur désir.

Dans ces conditions, on comprend que l’adoption est ici dévoyée, qu’elle soit simple ou plénière. La Cour de cassation l’a d’ailleurs longtemps dit, pour refuser les adoptions simples comme plénières : susciter une situation d’abandon pour rendre un enfant adoptable constitue un détournement de l’adoption. Il est certes encore plus grave que la mère soit carrément effacée, ce que fait l’adoption plénière, mais elle est également effacée en cas d’adoption simple, en fait sinon en droit : quand bien même elle demeurerait inscrite sur l’acte de naissance, elle a vocation à disparaître de la vie de l’enfant. Effacer la mère, c’est le but et le principe de la GPA.

La Cour d’appel de Paris fait comme la Cour de cassation : elle ne regarde que la situation actuelle de l’enfant, élevé par deux hommes, sans tenir compte de la manière dont cet enfant a été obtenu. Si un étudiant traitait ainsi ce cas, on lui indiquerait, en rouge, dans la marge : « Vous oubliez la GPA : relisez l’énoncé ! ». Désormais, vous pouvez vous procurer un enfant de n’importe quelle manière : du moment qu’à l’arrivée vous vous occupez bien de lui, la justice prononcera l’adoption sans s’intéresser à l’origine de l’enfant. Les trafics d’enfants les plus divers ont de beaux jours devant eux.