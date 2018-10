Fuite en avant européenne : Emmanuel macron essaie de s’allier avec Mark Rutte, l’un se ses meilleurs ennemis

Atlantico : En quoi les positions défendues par Mark Rutte, que cela soit sur l'immigration, ou la construction européenne, sont incohérentes avec celles défendues par Emmanuel Macron ?

Christophe Bouillaud : Sur l’immigration, il faut distinguer la pratique et les discours. Mark Rutte, à la tête du parti libéral, sous la pression des diverses extrêmes droites des Pays-Bas, a radicalisé son propos sur l’immigration. Au contraire, Emmanuel Macron a tenu une ligne centriste sur cette question lors de sa campagne de 2017. En pratique, par contre, depuis 2017, le Ministère de l’intérieur a continué en France une politique de lutte contre l’immigration clandestine, que ne renierait sans doute pas Mark Rutte, et l’accent mis par la majorité LREM-MODEM sur l’intégration à la société française des immigrés est resté aussi comminatoire que peu financé. La différence sur ce point tient au fait qu’en France, le Front national/Rassemblement national, installé dans le paysage politique français depuis les années 1980 que les extrêmes droites néerlandaises qui ne datent que du début des années 2000, est tellement propriétaire de certains propos, qu’il est difficile pour un politicien centriste de les reprendre sans donner l’impression de se rallier à ses thèses.

Mais au-delà de ces différences historiques et contextuelles, il faut bien dire que les libéraux Mark Rutte et Emmanuel Macron ne sont vraiment pas des « no borders »…

Sur la construction européenne, c’est plus compliqué. Sur l’importance de frontières ouvertes au sein de l’Union aux biens, aux services, aux travailleurs et aux capitaux, sur l’idée même de « Grand Marché » européen, il n’y a pas de différence de conceptions, mais des désaccords d’intérêts. Les Pays-Bas sont en effet accusés d’être l’un des paradis fiscaux internes à l’Union européenne, ce que n’est pas vraiment la France. Sur l’idée qu’à cette union de commerçants, s’ajoute une communauté de valeurs inscrites dans le droit positif depuis l’après-guerre, il y a là aussi accord. C’est l’aspect « progressiste » au sens où dirigeants et électeurs français de la LREM ou ceux des libéraux néerlandais sont contre le retour aux mœurs de la société ouest-européenne des années 1950, dominée par la religion, les hommes, les hétérosexuels, etc. Ils ne font pas partie du « choc en retour » à toutes ces évolutions vers des mœurs plus libérales, qui donnent la primauté aux choix des individus, choc en retour qu’incarnent par exemple un Orban ou encore bien plus les dirigeants polonais actuels.

Par contre, sur l’évolution souhaitable de la gestion de la zone Euro, E. Macron et M. Rutte sont sur des positions très différentes : presque fédéraliste et discrètement post-keynésienne du côté Macron, totalement intergouvernementaliste et résolument ordo-libérale du côté Rutte. C’est en effet ce dernier qui a mobilisé huit pays pour dire non à toute idée d’avancée vers un budget plus élevé mis en commun entre Etats européens – il est là bien en phase avec l’électorat néerlandais, qui ne veut pas du tout contribuer plus au pot commun. Cela correspond aussi au fait qu’historiquement les partis libéraux sont surtout présents en Scandinavie et au nord-ouest du continent, où l’électorat bourgeois, riche et commerçant fait nombre, électorat peu partageux de ses richesses bien évidemment.

Il y a donc sur cette question de la gestion de l’Euro une opposition majeure à ne pas négliger. On peut dire d’ailleurs la même chose pour Ciudadanos, le parti espagnol, qui se rallierait aussi à l’ALDE. A vrai dire, cela correspond déjà bien à l’ambiguïté totale du groupe ALDE au Parlement européen : il est censé être le groupe le plus fédéraliste, avec celui des Verts et celui du PSE, or, en pratique, ses partis nationaux sont très divisés sur la question, à la fois à cause des questions budgétaires et aussi à cause de leur côté nationaliste bien réel derrière cette façade. La tête du groupe, Guy Verhofstadt, fait partie des « grandes gueules » du fédéralisme européen, mais derrière, c’est autre chose…