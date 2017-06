"French connection" d'hier et d'aujourd'hui : les liens nébuleux mais étroits entre la mafia italienne et le milieu corso-marseillais

Décryptage

Bonnes feuilles Fiasco total et mauvais drame : "L'affaire du petit Grégory" ou le plus beau ratage d’enquête du siècle Une goutte de sueur, un cheveu, une odeur ou une image capturée par une caméra de vidéosurveillance en disent parfois plus que de longs témoignages. Ce sont ces traces que les spécialistes de la police technique et scientifique (PTS) collectent, analysent et comparent. Malgré les représentations populaires que nous avons de ces experts en pleine action, leur travail reste méconnu. Extrait de "Les experts entrent en scène : la révolution de la science criminelle" de Richard Marlet, aux Editions First (1/2). Extrait de "Les experts entrent en scène : la révolution de la science criminelle" de Richard Marlet, aux Editions First (1/2).

Bonnes feuilles Comment nos émotions modulent notre voix (et pourquoi cela affecte notre communication) La voix raconte tout de nous, de nos émotions ponctuelles à notre personnalité profonde. Elle dit ce que les mots s’efforcent de taire, elle révèle la place que nous nous accordons dans la société et au travail. Une place souvent plus difficile à prendre pour les femmes, encore aujourd’hui… Cet ouvrage permet de comprendre ce qui, justement, pénalise vocalement les femmes. Extrait de "Femmes, faites-vous entendre" de Christine Moussot aux Editions Odile Jacob (1/2).

Bonnes feuilles Les sectes et la France : une longue histoire d'inaction et d'attentisme politique Plus que dans toute autre démocratie, les sectes font l’objet d’une attention particulière en France. Retraçant l’histoire de ces controverses depuis plus de quatre décennies, l’ouvrage d’Étienne Ollion montre comment les sectes sont devenues un objet politique et médiatique de premier plan. Extrait de "Raison d'État : Histoire de la lutte contre les sectes en France" d'Étienne Ollion aux Editions La Découverte (1/2).

Dérive des continents Pourrait-il y avoir un rapprochement entre une partie du FN et la France insoumise ? Le journaliste François Ruffin a remporté la 1re circonscription de la Somme en unissant la gauche et les écologistes et en pillant les voix du Front national.

Paris 2024 Journée olympique pour Paris : joli show mais une idée toujours aussi mauvaise pour la capitale Paris organise ce vendredi et samedi les Journées Olympiques, officiellement pour fêter l'anniversaire du CIO, mais surtout pour promouvoir la candidature parisienne aux JO de 2024. Ne seront pas évoquées les nombreuses raisons pour lesquelles la France ne devrait pas organiser ces jeux.

Travail Croissance plus : si, la sécurisation de la rupture du CDI favorise bien l’embauche Près d'un quart des TPE et PME françaises préfèrent travailler en sous-effectif plutôt que d'embaucher de nouveau salariés. En cause : l'insécurité juridique qu'apporte un CDI pour une entreprise. Croissance Plus propose plusieurs solutions à ce constat.

Théologie Pourquoi l’Islam est un défi pour la République qui dépasse de loin le “simple” problème du djihadisme La récente déclaration d'Emmanuel Macron lors de la rupture du jeûne du Ramadan au CFCM et à rebours la déclaration de Tariq Ramadan sur l'excision semble encourager une lecture des tensions autour de l'Islam qui ne se résume pas à la radicalisation et au terrorisme.