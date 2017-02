François Hollande aime la jeunesse ! C’est sans doute pour ça qu’il est allé voir Théo…

Avant d’être élu François Hollande avait annoncé qu’il serait un président “normal”. Et ce par opposition à Sarkozy réputé anormal, excité et nerveux. Et, tenant sa promesse, il a été un chef de l'État “normal”. Normalement menteur. Normalement retors. Normalement fourbe.

Mais il nous avait caché que sous cette enveloppe peut attrayante battait un coeur très sensible.

Car François Hollande est, au plus profond de lui même, un être bienveillant. Rempli d’amour. Traversé d’émotions. Retenant ses sanglots. La compassion faite homme. D’ailleurs dans toutes les cités et les mosqués de nos banlieues s’élèvent depuis 48 heures des prières reconnaissantes dédiées à François le miséricordieux.

Pourquoi cet élan si touchant ? C’est que le président de la République s’est rendu au chevet de Théo. Théo c’est ce jeune homme issu de la diversité qui a été blessé lors d’une interpellation policière pour le moins brutale. “Justice pour Théo” s’est aussitôt enflammée la banlieue toujours solidaire des siens. Cet appel vibrant est remonté jusqu’au faubourg Saint Honoré. Et François Hollande, dont on méconnaît le côté Mère Teresa, a décidé d’y répondre avec son coeur qui est grand et gros.

Mais la compassion chez Hollande est une donnée soumise aux variations saisonnières et tributaire de son emploi du temps. Quand des “jeunes”ont à Viry Chatillon attaqué une voiture de police et gravement brûlé deux de ses occupants le président de la République s’est-il rendu au chevet des victimes ? Non, il était normalement occupé à recevoir un ambassadeur venu lui présenter ses lettres de créances…

Quand des soldats français blessés sont ramenés du Mali, de Syrie ou d’Irak, le chef d’Etat est-il allé les voir sur leur lit d'hôpital ? Non, car son agenda (visite d’une start-up, entretien avec un membre du Conseil économique et social…) était normalement très chargé… Quand les attentats de Paris ou de Nice ont fait des dizaines de blessés François le miséricordieux leur a-t-il accordé la grâce d’une visite ? Non, il était normalement pris par un déplacement en Corrèze…

Pour Théo il a trouvé le temps. Parce que Théo est le représentant d’une jeunesse pour laquelle François Hollande a beaucoup d’affection. Une jeunesse certes un peu turbulente mais tellement vivante. Il a trouvé le temps parce que celui qui a blessé Théo est un flic. Il y a beaucoup de jeunes chez les flics. Mais pour Hollande ces jeunes là...