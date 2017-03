François Fillon face au défi de la conquête électorale de cette France du travail qui se refuse largement à lui

Atlantico : Étant donné l'enjeu pour lui en matière électorale au regard de ses scores catastrophiques sur la France du travail, que peut-il mettre en avant de son programme ? Quelle peut être l'offre cohérente de François Fillon ?

Jérome Sainte-Marie : L’idée est toute mise en cause de la probité du personnel politique apporte une audience et des électeurs supplémentaires au Front national est un lieu commun bien établi. La régulière progression de ce parti dans les urnes – il a tout de même réuni sur ses listes le quart des suffrages exprimés lors des dernières européennes – contribue à accréditer cela. Pour autant, il n’est pas avéré que la bonne image de Marine Le Pen, dont plus du tiers des Français ont désormais une bonne opinion, ou bien que le niveau exceptionnel des intentions de vote pour la prochaine élection présidentielle en sa faveur – de 29% à 32% selon un récent sondage IFOP pour i Télé et Sud Radio -, soient d’abord imputables aux affaires.

C’est là une explication facile, qui a sans doute l’avantage de ne pas remettre en cause les grandes orientations politiques, pour se concentrer plutôt sur les fautes individuelles.

Concrètement, qu'attend la France du travail aujourd'hui ?

Un sondage BVA pour i Télé réalisé en avril dernier est intéressant à ce sujet. Il montrait en effet que 70% des Français pensaient que la révélation du compte en Suisse du Ministre du Budget, et le mensonge de celui-ci à ce sujet, allait profiter au Front national. La proportion de ceux pensant que cela allait "beaucoup" lui profiter s’élevait même à 24%. Cette perception traversait toutes les catégories politiques, à commencer par les sympathisants du Front national (80%). Pourtant, dans cette même étude, il apparaissait que la cote de ce parti n’augmentait que de deux points par rapport au mois précédent. Il n’y a donc pas eu d’effet massif et immédiat. Ceci ne signifie cependant pas que cela soit insignifiant, et des phénomènes comme la baisse de la participation électorale ne soient pas encouragés par la répétition des "affaires". De même, l’impopularité historique du Président de la République tient aussi à l’impression donnée d’une certaine équivalence sur ce sujet aussi avec le quinquennat précédent, à rebours des proclamations moralisatrices faite durant la campagne de 2012.

Quels enseignements François Fillon peut-il tirer de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 qui est le dernier candidat à avoir su convaincre et rassembler cet électorat notamment grâce au slogan: "Travailler plus pour gagner plus"?

Pour étudier l’impact des "affaires", nous disposons d’un exemple historique, celui du début des années 1990, lorsque le second septennat de François Mitterrand a basculé dans la confusion, entraînant la déroute socialiste aux élections législatives de 1993. Les études qualitatives réalisées alors montraient qu’elles étaient évoquées avant tout comme une preuve du désintérêt des responsables politiques à l’égard des préoccupations des citoyennes. En elles-mêmes, et comme aujourd’hui, elles ne suscitaient pas un bouleversement des consciences, les Français étant depuis longtemps très sceptiques sur la probité des responsables politiques – aujourd’hui, selon CSA, 55% pensent qu’une majorité de ces derniers sont corrompus. On parle donc des affaires pour traduire autre chose, et avant tout le manque de résultats sur les attentes fondamentales des Français, telles que la lutte contre le chômage ou le redressement économique du pays.