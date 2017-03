Fenêtre de tir : la semaine où François Fillon pourrait sauver sa campagne

Une réponse de 7 secondes sur « comment moraliser la vie politique ? ». C’est dommage… Certains grands « chefs de la Sûreté », dans l’histoire, Eugène-François Vidocq au XIXème siècle par exemple, ont ainsi rendu de fiers services à la France en utilisant leurs activités antérieures à celles de responsables de la police et de l’ordre pour faire triompher la morale publique, la rigueur et la sévérité du droit et, au final, le pouvoir de l’Etat. Ayant réussi, sans encombres, à traverser une zone de turbulences potentielles qu’il pensait sans doute proche du « pot-au-noir » redouté des aviateurs de l’Aéropostale, uniquement par « souci de le ménager » de la part de trois des quatre autres candidats (si cela était avéré on devrait alors se demander pourquoi ?) présents sur le plateau (la quatrième étant, bien évidemment, dans l’incapacité de l’attaquer sur ses soucis judiciaires, compte tenu des siens propres…), François Fillon s’est « réveillé » et a mis le nez à la fenêtre lorsqu’il a été question d’économie et surtout, plus tard, de défense et d’Europe. Il reste qu’il était encore plus triste que jamais, que tout son corps et son visage semblaient empreints d’une lassitude aisément compréhensible après les sept dernières semaines qu’il a vécues.

Pour lui la campagne commence. La vraie, celle qu’il souhaitait depuis le 27 novembre 2016, soir de sa victoire à la primaire de la droite et du centre, celle de la confrontation des programmes. Mais peut-il faire abstraction de ce qui s’est passé ? Peut-il, sur le seul mode du déni, ou sur celui de l’indifférence hautaine et méprisante (« Et alors ?... »), rejeter toutes les critiques qui devraient lui être portées pendant les 29 prochains jours ? Sur ce plan vous avez parfaitement raison : cette quatrième semaine de mars, celle qui suit ce que dans la Rome antique on appelait « Les Ides de Mars » (correspondant à peu près au 15 mars) et au cours de laquelle en 44 av. JC Jules César fut assassiné (lire à ce sujet l’excellent livre d’Alain Rodier : « Brutus. La République jusqu’à la mort » publié en février dernier), cette quatrième semaine de mars est capitale en effet pour Fillon. C’est dans la semaine du 21 mars 1995 que se confirme définitivement la tendance apparue vers le 8 mars : Chirac est, à partir de cette date, toujours « donné » devant Balladur au premier tour et, pire pour Balladur, celui-ci est systématiquement classé 3ème du premier tour, donc éliminé. C’est ce qui va se passer. Cette période correspond à la « cristallisation du vote » selon l’expression consacrée. Cette année ce phénomène tarde à se produire et on le constate par la part encore très élevée du nombre d’indécis : près de 15 millions des électeurs inscrits. D’où l’importance des débats télévisés et l’ampleur incontestable de leur succès parmi les téléspectateurs puisque l’on estime à 9,8 millions le nombre de Français qui étaient devant leur télévision lundi soir, avec un pic d’audience à 11,5 millions de personnes soit 47% de part de marché ce qui veut dire, pour faire simple, qu’un téléspectateur sur deux était devant son petit écran le 20 mars au soir. C’est considérable et montre au moins un intérêt et un attrait pour ce « jeu de téléréalité » très télégénique qu’on appelle communément « campagne télévisée ».