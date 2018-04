Facebook sert-il vraiment à ce que tente d’en expliquer Mark Zuckerberg au Congrès américain ?

Atlantico : Mark Zuckerberg s'est exprimé face au Congrès américain, mercredi 10 avril. Dans son texte, il rappelle notamment l'utilité sociale de Facebook, expliquant que l'entreprise a permis la propagation de mouvements comme MeToo, ou encore de récolter des fonds après l'ouragan Harvey. Mais alors que les réseaux sociaux se multiplient, qu'Instagram et Twitter semblent plus puissants que jamais, l'utilité sociale de Facebook est-elle toujours réelle ?

Dominique Boullier : Oui, forcément, parce qu'il y quand même toujours 2 milliards d'utilisateurs qui ont un degré d'activité très variable. Le problème, c'est que Mark Zuckerberg a souvent tendance à se présenter comme celui qui a créé LE réseau social. Il oublie qu'il y avait, avant que Facebook soit constitué, Myspace, Friendster, Cyworld en Corée... Des réseaux sociaux qui marchaient très bien. Et la particularité, c'est que Zuckerberg a réussi, en créant un monopole de fait, à éradiquer ses concurrents. Ce qui est très important, c'est de se rendre compte que tous ces réseaux sociaux bénéficient de ce qu'on appelle un "effet réseau", c'est-à-dire qu'un nouvel entrant a toujours plus d'utilité, plus d'avantages, à aller sur un réseau où il y a déjà plein de monde - donc forcément des gens que vous connaissez -, que d'aller sur un réseau moins populaire.

Donc Facebook a un rôle similaire à celui des autres réseaux et médias sociaux, mais aussi une responsabilité par le fait qu'il est devenu le réseau social dominant, quasi-monopolistique. Parce qu'à côté, Twitter, Instagram, par exemple, ont d'autres fonctions et ne fonctionnent pas de la même façon.

On pourrait se dire, quand les gens voient les problèmes qu'il y a avec Facebook, qu'ils vont se déconnecter. Or, il faut bien comprendre qu'on a créé une forme de service qui est d'utilité publique, d'une certaine façon. C'est ce principe de connectivité - avec des proches, d'une part, et avec certains types de fonctionnalités - qui n'existait pas avant et fait que les gens ne peuvent pas s'en passer.

Le problème, c'est que Mark Zuckerberg a toujours une vision morale des affaires. Il distingue les bonnes choses et les mauvaises choses. Et pour lui, les bonnes choses sont les bonnes causes. Facebook est donc, pour Mark Zuckerberg, l'outil d'une cause juste. En réalité, Facebook est devenu un amplificateur de tous types de mouvements sociaux, y compris xénophobes, etc.

Eric Delcroix : Pour clarifier une chose, d'abord, Tweeter ou Instagram sont des médias sociaux. Il y a une grosse différence avec la notion de médias sociaux. Sur les réseaux sociaux, je suis obligé de m'inscrire et lorsque je prends un compte, chaque personne décide si elle m'autorise à la suivre ou pas. Alors que dans les médias sociaux, c'est complètement différent : n'importe qui peut suivre n'importe quelle personne. Et la particularité des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont en réalité très peu nombreux. Il y a Facebook, Linkedin, Myspace - qui existe toujours -, Google avec son Google Plus, et c'est tout. Et le rôle qu'ils ont est complètement différent, ce n'est pas un média à proprement parler. Les gens commencent à mettre leur CV, leurs activités, et discutent avec leurs pairs autour de cela. Et contrairement à ce qui se dit souvent - à savoir que les jeunes ne vont plus sur Facebook -, les jeunes sont encore nombreux sur Facebook, mais l'utilisent beaucoup moins qu'auparavant parce qu'il y a d'autres outils complémentaires.

Concernant l'utilité sociale de Facebook, on peut parler de liens forts et de liens faibles, des notions sociologiques. Les liens forts concernent toutes les personnes que l'on côtoie tous les jours : la famille, les gens avec lesquels on travaille, etc. Et les liens faibles, ce sont les personnes que l'on voit une fois de temps en temps, par exemple les gens que l'on rencontre aux enterrements ou aux mariages, que l'on voit rarement, mais que l'on connaît. Ainsi, dans les années 60, une étude avait montré que l'on trouvait du travail par le lien faible et non par le lien fort. Et quand on parle des "amis" sur Facebook, c'est typiquement du lien faible. Et on a besoin de ce lien faible pour exister et pour se comporter socialement.