Exclusif : face à face avec un tueur de l’Etat Islamique dans une prison de Bagdad

The Daily Beast par Kimberly Dozier

BAGDAD - Un colonel irakien anonyme amène un homme, qui semble brisé, en costume jaune de prisonnier. Il porte des tongs poussiéreuses et une barbe qui semble avoir poussé pendant une semaine sous son long nez, ses yeux ternes semblent avoir abandonné tout espoir et toute idée de défi.

Le colonel pousse le prisonnier contre un mur, en face de moi. Ses mains sont menottées derrière son dos, où il est écrit "établissement correctionnel irakien" en arabe. Il est peut-être à moins d'un mètre moi.

Cette homme commandait un bataillon de l'EI, jusqu'à ce qu'il ait été fait prisonnier lors d’un raid au sud de Bagdad, il y a quatre mois.

On me dit qu'il a refusé de parler pendant quatre jours, après la descente de police qui l'a capturé dans sa maison, devant sa femme et ses cinq enfants. Puis ils lui ont montré la preuve qui a convaincu un juge irakien de délivrer un mandat d'arrêt : des photos de lui et des enregistrements de ses appels téléphoniques, ordonnant à ses partisans d’attaquer.

Il a été amené ici dans cette prison sans nom, puis tard dans la nuit il a été extrait de sa cellule avant d’être conduit cette grande salle de conférence non-chauffée, dans un bâtiment du gouvernement irakien où j'ai moi-même été conduit vers 22h. C’est mon premier jour à Bagdad, je viens d’arriver.

Ils l'ont amené ici pour qu’il réponde à mes questions, parce qu'ils savent que la dernière fois que je suis venu ici en reportage c’était en 2006, quand une voiture piégée par Al-Qaïda, le précurseur de l'EIen Irak, a décimé mon équipe de CBS News. Bilan de cette explosion meurtrière : le capitaine James Alex Funkhouser, son traducteur irakien "Sam" plus le caméraman de CBS News, Paul Douglas et le preneur de son James Brolan sont morts.

Je ne sais pas ce qui va se passer. Je sais que j'ai eu trois heures de sommeil avant de m’envoler pour Bagdad ce matin, et que c’est ma cinquième réunion de cette longue journée. J’ai été amené pour interroger les responsables du contre-terrorisme irakien, ce que je savais. Mes téléphones portables ont été confisqués pendant que nous roulions dans une immense base de la police, un jeudi soir, veille du vendredi, jour traditionnel de congé pour les musulmans, et je me demandais ce que j'allais voir.

Nous sommes conduits à travers un dédale de murs de protection contre les explosions avant d'atteindre des édifices gouvernementaux en forme de boîtes, typiques en Irak. A la porte d'entrée arborant un panneau invitant les fonctionnaires à signaler toute tentative de corruption, je rencontre un groupe d'officiers irakiens qui m’expliquent qu'ils font partie des unités chargées de cartographier et de démanteler, le soi-disant Etat Islamique en Irak (j'ai appris plus tard qui ils étaient, et où je me trouvais, mais j’ai accepté de ne pas publier ces détails).

"Nous avons infiltré l'EI avec des opérations très sophistiquées que la CIA ne pouvait pas conduire" me dit l'un de ces officiels, décrivant la chasse au renseignement pour capturer des commandants comme celui que je suis sur le point de rencontrer. "Notre première source ce sont leurs femmes. Nous avons été en mesure de frapper la haute direction de l'Etat Islamique via leurs épouses, qui nous ont donné volontairement des renseignements et peuvent maintenant mener une vie libre."

Comment les avez-vous trouvées ?

"Et vous ? Comment nous avez-vous comment trouvé ?" répond-t-il en riant. Je n’obtiendrai pas plus de détails sur ces femmes qui se sont transformées en sorte de Mata Hari. Pour briser la glace avec ces cadres irakiens, tous des hommes, je montre le livre que j'ai écrit sur l'attaque de 2006, avec des photos montrant les effets de la bombe et mes blessures. Ils sont impressionnés.

Je les questionne pendant cinq minutes, ils se regardent et disent : voulez-vous en rencontrer un ?

Un quoi ? J'ai demande.

C’est ainsi, que je me retrouve face à cet ancien haut commandant de l'EI debout contre le mur, traité comme s’il était inoffensif, alors que ces hommes plaisantent les uns avec les autres autour de la table, comme s’ils avaient oublié qu'il était là. Cette assemblée de professionnels du contre-terrorisme discute pour savoir si je peux être autorisé à prendre sa photo. Finalement ils appellent un superviseur. Etant donné que cet homme n’a pas encore été condamné, qu'il n'a pas encore été reconnu coupable, ils décident qu’il ne peut être photographié. Je ne suis pas intervenu dans le débat.

Ils le font asseoir sur une chaise en face de moi puis me disent "OK, vous pouvez lui demander ce que vous voulez."

Je commence simplement. "Votre nom ?" Mes questions sont transmises par mon interprète, qui a déjà participé à des interrogatoires pour l'armée américaine, c’est donc une situation familière pour lui. Le prisonnier dit tranquillement qu’il s’appelle Abou Taha, père de Taha - un nom de guerre.

Quel est votre vrai nom ? Malik Khamis Habib, dit-il calmement, sans agressivité. Il parle lentement, souvent interrompu par ces contreterroristes triomphants face à un de leurs ennemis, vaincu.

Je stoppe l’interrogatoire aussi poliment que possible et demande si le prisonnier peut me répondre directement. Le prisonnier me regarde.

Après ses études, il travaillait pour le gouvernement. Il pense qu'il a 45 ou 46 ans. Il se souvient de l'année de sa naissance, mais pas du mois, le petit village où il est né n’enregistrait pas ce genre de détail inutile. Mais il se rappelle de l'âge exact de ses cinq enfants, qu’il dit ne pas voir vus depuis son arrestation : 13, 11, 9, 5 et 3 ans. Sa femme a 40 ans, elle se nomme Nadia. Elle a été autorisée à lui rendre visite deux fois, et à lui écrire des lettres transmises par le Comité international de la Croix-Rouge, dit-il.

Elle est en colère contre lui. Elle lui fait des reproches. Il dit qu'elle ne savait pas qu'il était membre de l'Etat Islamique. Il dit qu'elle ne sait pas comment elle va prendre soin de ses enfants. L'EI verse une allocation aux familles des militants qui sont faits prisonniers ou qui sont tués, mais il dit qu'elle a rien touché. Les responsables irakiens ne le croient pas. Ils ajoutent qu’il a de la chance, il a pu avoir des visites alors que, selon la loi irakienne, les terroristes n’en ont pas le droit.

Je lui demande pourquoi il a rejoint l'EI.

"Quelqu'un de mon quartier est venu me voir. Il m’a expliqué que nous devions agir, parce que les chiites maltraitent les sunnites. "

Connaissez-vous personnellement un sunnite qui ait été blessé par un musulman chiite ?

"Non. J’ai juste entendu des rumeurs", admet-il.

Il a été un membre d’un groupe pendant quatre ans, passant de simple soldat à commandant de sa zone, avec 44 hommes sous ses ordres. Ils ne décapitaient pas, dit-il. Ils fabriquaient des engins explosifs improvisés qu’ils plaçaient sur les routes pour frapper les forces de sécurité. Et parfois, des civils ajoute-t-il.