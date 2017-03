L'Euro, tueur d'industries en série ? Ce que révèle vraiment le graphique brandi par Marine Le Pen pendant #LeGrandDébat

Atlantico : Au cours du débat ayant opposé les cinq principaux candidats à la présidentielle, Marine Le Pen a montré un graphique représentant les divergences d’évolution de la production industrielle au sein de la zone euro. Quelle part de responsabilité est-il possible d'attribuer à l'euro dans ce graphique ?

Xavier Timbeau : Le graphique présenté par MLP est partiel et inexact. Il ne comprend par exemple que des pays membres de la zone euro. Il raconte donc que l'Allemagne a eu une croissance de son industrie plus importante que l'Espagne, l'Italie ou la France, ce qui est approximativement vrai, mais il ne fait pas la comparaison avec des pays hors de la zone euro.

Le graphique joint reprend l'analyse sectorielle (à partir des données de comptes nationaux, ce qui change quelque chose mais n'est pas central). On pourrait en conclure que ni les Etats-Unis ni le Royaume-Uni n'auraient du entrer dans l'euro ! L'industrie au Royaume-Uni connaît un sort comparable à celle en Italie. La logique de désindustrialisation a en fait poursuivi son oeuvre dans la plupart des pays developpés à l'exception de l'Allemagne. C'est cela le fait principal qu'il faut retenir. Et cela au delà des frontières que l'euro permet d'imaginer. Ce n'est donc pas une question euro vs monnaies nationales. C'est une question de la part de l'industrie dans l'économie et de la localisation de l'industrie entre les pays développés et les pays émergents.

Nicolas Goetzmann : Le graphique de Marine Le Pen reflète la situation de la production industrielle au sein de la zone euro. Si l'on peut voir une forme de responsabilité de la monnaie unique dans cette divergence des économies, celle-ci n'est pas totale, ce qui peut être démontré par le fait que le Royaume-Uni, qui n'est pas dans l'euro, a suivi la même pente que la France au cours de ces années. Il est possible de faire une suggestion sur ce qui a pu se produire. L'euro est une monnaie sous-évaluée du point de vue de l'Allemagne ; or, le pays s'est également lancé dans une course à la modération salariale, ce qui l'a conduit à favoriser son avantage de départ. Dès lors, la production industrielle allemande gagnait en compétitivité, et ce, tout en étant sur un niveau de gamme différent (supérieur) de celui proposé par la Chine, qui est entrée dans l'OMC en 2001, c’est-à-dire au même moment. En se préservant de la concurrence chinoise, en menant une guerre industrielle au sein de la zone euro, facilitée par la naissance de l'euro, l'Allemagne est parvenue à tirer son épingle du jeu.

Cette étape de la mondialisation a donc fragilisé le reste de l''industrie des économies de la zone euro, qui pouvait se trouver en concurrence directe avec le niveau de gamme proposé par la concurrence chinoise. Il y a donc bien un facteur euro dans cette divergence des économies, mais d'autres facteurs comme les stratégies de cavaliers solitaires menées par la Chine et l'Allemagne ont enfoncé le clou. Le résultat, c'est une divergence de plus en plus forte des économies européennes, avec des effets de spécialisation. Cependant, il convient de rappeler que la France affiche une croissance totale, entre 1999 et 2016, comparable à celle de l'Allemagne, c’est-à-dire que ce que la France a perdu en industrie a été compensé par d'autres secteurs d'activités. Comme toujours, dans la critique de Marine Le Pen vis-à-vis de l'euro, il faut faire la distinction entre l'euro, et la façon dont cette monnaie est gérée depuis le départ. Parce que les mauvaises performances de la France sont plus le résultat d'une mauvaise gestion de l'euro que de l'euro lui-même.

Jean-Paul Betbèze : Le graphique présenté par Marine Le Pen à la télévision le 20 mars est tout sauf une nouveauté. Etabli à partir des données de l’Ocde, il montre que la production industrielle allemande a augmenté de 25% depuis la création de l’euro (le 1er janvier 1999, entre onze pays) mais baissé de 15% pour la France et de 20% pour l’Espagne et l’Italie. Une analyse superficielle (et fausse) est que l’euro serait en cause, faisant gagner l’Allemagne et perdre la France et l’Italie.

En réalité, ce que l’on peut dire, c’est que l’Allemagne a bien lu les règles du jeu d’une économie monétaire où, d’une part des dévaluations internes sont impossibles et où, d’autre part, une monnaie unique polarise les richesses entre les lieux et les entreprises les plus compétitifs, au détriment des autres. Il ne faut pas oublier que l’Allemagne avait mal commencé, avec un déficit commercial autour de 2% du PIB de 1970 à 1992, avant d’atteindre l’équilibre à partir de 1993, jusqu’à un excédent qui va graduellement jusqu’à 6% du PIB en 2016. Pour comprendre, il faut donc se demander ce qui s’est passé d’abord en Allemagne, avant de comprendre comment un cercle vertueux s’y est mis en place avant l’euro, bénéficiant ensuite de son apport.

L’explication allemande est claire : c’est la modération salariale, en liaison avec la politique du Chancelier Schröder. Ce dernier déclarait en 1997 : "J’espère que la France décidera de passer à la semaine de 35 heures à salaire constant. Ce sera très bon pour l’industrie allemande". Inquiet de la montée du chômage, il présente au Bundestag le 14 mars 2003, lors de son second mandat de Chancelier, un programme de réformes dit "Agenda 2010" pour restaurer la compétitivité de l’économie allemande grâce à une libéralisation du marché du travail, une baisse des prestations sociales et une réforme des retraites. Ce sont les fameuses lois Hartz, combattues et finalement acceptées en Allemagne, très critiquées en France, qui expliquent le résultat actuel de l’Allemagne (mais qui ont coûté à Schröder sa réélection). En face, la France perd en compétitivité, avec des salaires qui montent et une rentabilité de ses entreprises qui baisse.

Mais, quand on est en monnaie unique, il n’est plus possible de baisser l’euro-franc, tandis que la hausse de la balance commerciale allemande ne fait pas monter l’euro-mark, du fait des déficits extérieurs des autres pays ! L’Allemagne a "tout bon" : salaires stables et plein emploi, montée des profits et de la Bourse, croissance, avec une monnaie unique qui l’aide. Mais elle avait mal commencé et s’est reprise… elle, bénéficiant de l’euro. Ce n’est pas sa faute si elle a bien joué et nous mal. L’euro aide ceux qui le comprennent.