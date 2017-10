Une étude met pour la 1ère fois en évidence l’impact sociologique que les sites de rencontre ont sur nos sociétés

Atlantico : Une étude réalisée par des chercheurs du MIT montre que l'arrivée des sites et désormais des applications de rencontre change la façon dont les couples se forment. Des gens issus de milieux socio-démographiques différents qui ne se croisaient pas finissent par se rencontrer. En quoi ces nouveau moyens de se rencontrer vont faire évoluer la société plus profondément qu'on ne le pense ? Avez-vous des exemples ?

Nathalie Nadaud-Albertini : Il est difficile de dire comment ils vont faire évoluer la société, puisque ça revient à prophétiser. En revanche, on parler de ce qui a évolué. Ces sites et applis de rencontres ouvrent le champ des possibles par rapport aux groupes fréquentés au quotidien.

Pour le comprendre, on peut s’aider de graphiques issus de l’étude réalisée par le MIT.

Cliquez pour agrandir (voir ici l'étude intégrale du MIT)

On remarque qu’aux Etats-Unis, depuis l’arrivée des premiers sites de rencontres, comme Match.com, dans le milieu des années 90, les rencontres par ce biais ont fortement concurrencé les autres modes de rencontres, c’est-à-dire celles faites par l’intermédiaires d’amis, de collègues, de la famille, de voisins, ou faites pendant les années d’études ou encore à l’église. Chez les couples hétérosexuels, ces sites et applis sont la troisième source de rencontres (à 23%), à peu près à égalité avec les rencontres faites sur des lieux de loisirs comme les bars et les restaurants (à 24%), la première restant l’intermédiaire d’amis (à 29%). Concernant les couples de même sexe, les rencontres en ligne sont la première source de rencontres, et ce très nettement : à presque 70%, donc loin devant les rencontres par le biais de la famille (à 1%), de l’église (à 1 %), de collègues (à 7%), d’amis (à 12%), et sur les lieux de loisirs comme les bars et les restaurants (à 20%).

Les sites et applis de rencontres créent donc un pont entre des personnes que rien ne relie dans la vie IRL (« In Real Life »). Ils permettent ainsi de faire des rencontres que la vie de tous les jours ne permet pas et évitent que chacun ne reste enfermé dans son milieu socio-démographique.

Un autre élément me semble important pour expliquer pourquoi les sites et applis de rencontres permettent un nombre important d’unions entre des personnes issues de milieux socio-démographiques différents. En effet, à l’heure actuelle, les gens abordent les sites de rencontres en leur conférant une sorte de pouvoir magique. Avant, on allait faire confiance à l’astrologie ou aux filtres d’amour pour trouver l’âme sœur, aujourd’hui, on fait confiance à la technologie. On lui demande d’être bien plus que de la technique : on attend qu’elle nous mette en relation avec « l’âme sœur », celle qui semble hors de portée, comme si elle appartenait à un monde magique, ou au monde du rêve. Quand la rencontre prend corps, on a tendance à y croire, à se dire que puisque la technologie nous a mis en relation avec cette personne alors c’est bien notre âme sœur, la personne qui nous convient. Donc on se lance dans l’histoire avec l’envie de la découvrir, et de fait on fait vraiment l’effort de la connaître. C’est alors une vraie rencontre de personne à personne, où l’on apprend à découvrir tout ce qui fait la particularité de cette personne, y compris ses différences. Ces dernières sont considérées comme des qualités, car elles attestent que l’autre est éloigné de notre cercle de proches et que donc elle appartient bien à cette sphère hors de l’habituel que l’on désirait au moment de l’inscription sur un site de rencontre.