Et si les États-Unis s’attaquaient à la Corée du Nord, à quelles forces armées se heurteraient-ils ?

Dotée de 110 000 hommes, l'armée de l’Air nord-coréenne est la deuxième force du pays après l’armée de terre (1 million d'homme) et la Marine (45000). Faisant de l'armée le premier employeur – et de loin – de ce pays de 25 millions d'âmes...

La Défense nord-coréenne ne dispose ni de matériels indigènes ni de développement local. Mais elle peut compter sur des avions et des missiles sol/air fournis soit par la Chine soit par la Russie. Mais ces chasseurs sont pour la plupart obsolètes. D'aucunes datent de la Guerre de Corée et des deux décennies qui ont suivi : Mig. 15/17 et 19 qui ne représente qu'une menace relative, si ce n'est pour aller bombarder la Corée du sud voisine. Kim Jing Un dispose aussi de Mig 21/J-17 ( mono réacteur ) mêmes avions dans leur version Russe Min et Chinoise J-7 dont la génération est des années 60/70 équivalents des Mirage III en France.(Environ 150 Chasseurs de ce type).

Là encore, la menace est diffuse...

Il dispose aussi d'une cinquantaine de Mig 23, des bi-réacteurs a voilure variable (repliable) génération années 1980 origine Russe avec deux versions chasse et chasseur bombardier... Des appareils peu manouvrants à haute altitude. Puis enfin, une vingtaine de plus redoutables Mig. 29, des chasseurs de la génération 1990 d'excellente facture... Seuls les deux derniers types pourraient aller a la rencontre de chasseurs bombardiers américains. Encore faut-il qu'ils puissent les détecter et être en nombre suffisant pour les saturer ; ce qui est peu probable.

Sur le plan des missiles sol/air : ce matériel russe est souvent ancien et peu efficace contre des avions volant à distance du territoire du fait de leur portée (on peut imaginer que les avions US ne survolent pas mais « tangentent » la Corée du nord) et contre des avions épaulés et dotés d’une surveillance par les Awacs (qui se déplacent à distance et concomitamment) et contre des avions a la très faible signature radar (avions furtifs ). La Corée du nord ne dispose, hélas pas des missiles up to date russes de type S400 commandés par la Turquie…

Les alliés de la Corée sont de tradition la Russie et la Chine. On peut imaginer que les États-Unis fassent pression sur les entreprises étrangères qui travaillent avec la dictature coréenne. La surveillance de la Corée et de son trafic routier avec les deux voisins du nord la chine et la Russie n’est pas facile. Des mesures que craint la Chine. On notera que l'Empire du milieu se montre très discrets ces jours-ci ; tandis que les Russes attendent la faute de Donald… Les US pourraient cibler ceux qui aident le pays en matière de missiles balistiques et en arme nucléaire par transfert des technologies...