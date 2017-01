Et Donald Trump mit les pieds dans le plat : la France, homme invisible de l’Europe (mais comment faire pour que Paris rattrape Londres et Berlin) ?

Chrisophe BOUILLAUD : Il est possible effectivement que la logique du choix de ces deux médias corresponde à la recherche d’un impact maximal pour ce que Donald Trump veut dire aux Européens. Il semble vouloir leur dire qu’il ne reconnait que les nations. Le Royaume-Uni est privilégié pour avoir choisi le « Brexit », et l’Allemagne, parce que c’est la nation qui est supposée dominer le jeu en Europe. La France et sa presse sont donc négligés au même titre que celle des 26 autres pays restants, dont des grands pays comme l’Italie, l’Espagne, la Pologne, etc.

Par ailleurs, il est possible que Donald Trump ait voulu signifier ainsi qu’il n’entendait en aucune façon soutenir les visées fédéralistes ou du moins européistes traditionnelles des élites politiques françaises depuis les années 1980. La réponse de François Hollande, selon laquelle « l’Europe n’a pas besoin de conseils extérieurs », est significative. Il n’entend pas acter le décès du projet « delorien » d’unité européenne, tout comme d’ailleurs il ne peut bien sûr penser l’affaiblissement, voir la fin, de l’OTAN. De fait, je ne suis pas sûr qu’il y ait grand monde dans le personnel des grands partis de gouvernement en France qui puisse s’imaginer un monde sans Union européenne, et encore moins sans OTAN. C’est donc moins l’affaiblissement de la France en elle-même que traduisent les déclarations de Trump que l’échec de ses dirigeants successifs, de droite comme gauche en réalité, à aller jusqu’au bout de leur logique européiste telle qu’elle fut actée au moment du Traité de Maastricht en 1992. L’Union européenne serait devenue une « fédération d’Etats-Nations » comme le souhaitait Jacques Delors, elle serait respectée par Trump. Comme agrégats de nations en disputes permanentes et dominé par l’Allemagne, Trump semble vouloir la liquider d’avance.

Edouard HUSSON : Il est difficile de le dire sans avoir un minimum d'informations sur les conditions dans lesquelles a été négociée l'interview. Mais votre question renvoie à une réalité: à quelques exceptions près, peu de journalistes français ont cru la victoire de Trump possible. Et, après son élection, l'attitude majoritaire, dans les médias, dans les milieux intellectuels, dans les milieux politiques, consiste, en France, à s'indigner, non à analyser froidement les rapports de force politiques ou la réalité économique et sociale qui a rendu possible la victoire de Trump. Je vous accorde que ce n'est pas bien différent en Allemagne; mais l'Allemagne pèse encore dans le jeu international; la France cumule les inconvénients: nous avons été laminés plutôt que les Allemands par le déclin de notre politique étrangère et une politique monétaire inadaptée à la troisième révolution industrielle. Et nous n'avons même pas l'idée de nous demander si l'élection de Trump, un changement de politique économique aux Etats-Unis vont bousculer la donne, fournir l'occasion de desserrer le carcan des politiques économiques inadaptées et dépassées auxquelles est soumis notre pays. Je le dis d'autant plus volontiers que ma filiation politique, ce sont les libéraux classiques, les "Old Whig" (au sens de Burke) et que Trump n'est pas....ma tasse de thé. Mais comment ne pas se préparer à saisirt l'occasion d'un bouleversement des repères pour proposer un retour au bon sens politique?