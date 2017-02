Entrepreneurs, prenons le pouvoir ou apprêtons nous à fuir la France

Les pays, les uns après les autres, sombrent et tombent aux mains de ceux qui ont senti avant tout le monde le désespoir qui s’empare du monde, ce sentiment d’inexorable déchéance, de la fin de ce rêve d’élévation qui marquait encore la génération qui nous a précédé, de cette certitude que le monde offrait aux nouveaux nés un peu plus que ce qu’il avait offert à ceux qui les mettaient au monde.

Notre monde tombe aux mains de ces politiques qui ont tout compris à « l’effet glacier » et font leur choux gras des paquebots qui sombrent. Ils promettent le retour du paquebot et la fin des iceberg, en promettant des murs protecteurs, en désignant comme cibles les passagers de 1ère classe (le système), qui seuls ont accès aux canots de sauvetage. En promettant qu’ils empêcheront également les étrangers - chacun ayant son bouc émissaire- de monter et partager les victuailles entassées chez les privilégiés du haut et libérées par ces révolutionnaires d’un nouveau genre.

Des populistes dit-on, qui ont compris que l’absence de perspective d’avenir, le sentiment irrémédiable de déclassement, laissait un avenir superbe aux marchands de passé. Ces « nez » politiques semblables à ceux des grands parfumeurs, ont senti avant tout le monde le profit immédiat à tirer de cette détresse générale, qui parle autant aux déclassés que notre société aveugle a empilé sur le bord de la route de la productivité et du capitalisme boursier depuis 40 ans. Mais ils résonnent parfaitement chez une classe plus aisée qui sent le glacier, s’approcher inexorablement de la coque de son navire, notamment par l’effet des technologies qui promet un remplacement de nombre de jobs qualifiés, que le diplôme et la provenance protégeaient des blessures de ce capitalisme là.

Cette marée monte. De moins en moins lentement et de plus en plus sûrement, contrairement au nuage de Tchernobyl qui selon nos experts assermentés, eu l’extrême obligeance de s’arrêter à nos frontières, stoppé par Schengen et les Alpes. La vague arrive et pour ceux qui pensent que l’exception culturelle française joue en matière politique, le réveil sera bien pire qu’un lendemain de cuite à une mauvaise vodka. Brutal. Violent. Déterminant à précipiter notre chute amorcée par une suite d’indécisions et de refus de réalisme. De courage. Nos élites, qui n’en mérite pas le nom et ne font qu’en afficher des signes extérieurs vides de contenu, offre aux marchands de passé, un électorat désespéré et prêts à tout pour tuer les coupables en incendiant leur tour d’ivoire.

La France va connaître cela dans 10 semaines environ. Nous sommes sur le bord du précipice et l’élection pourrait nous y pousser. Chacun imagine la gauche déclassée et perdue ? Elle peut encore gagner. Chacun imagine la droite prenant sa revanche, son candidat la fera perdre. Les mouvements en Marche, risque d’en rater une, ce qui est dommage. Le Centre de la compromission, celui auquel des médias paresseux accordent par habitude une place imméritée, pour sauver sa « Pau », pense qu’il représente encore un intérêt au delà se son ego et de sa famille proche. L’extrême droite compte les points et accumule les votes comme une batterie en charge progressive, qui arrivera gonflée à bloc en avril où il ne faut jamais se découvrir d’un fil. Cette vague Marine dont personne n’a compris qu’elle échappait à toute critique sur son programme ou sa vertu, ses affaires, car cette frange politique bénéficie pour ses électeurs d’une protection « anti-système » plus forte qu’un bouclier anti-bombe. Ce statut les protège de toute attaque, ce que leurs opposants n’ont pas compris. Ils sont en lévitation, ils sont le vote contestataire d’une population désespérée et donc sourde, qui prend toute critique de son champion comme un complot du système contre son vote de protestation, comme une volonté de lui voler sa révolution. Cette politique du système qui leur a déjà volé leur vote en montant des associations contre nature lors des régionales. Leurs électeurs vont leur faire payer aux présidentielles. Très cher.