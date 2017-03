L'enfance studieuse d'Emmanuel Macron, pourtant surnommé "le vilain petit canard de la famille"

Quitter ses parents. Un désir qu’on peut imaginer chez un adolescent en pleine révolte. Mais chez un enfant ! Emmanuel l’a tenté pourtant. Pas comme un caprice mais comme une nécessité. C’était une urgence. L’idée le taraude depuis quelque temps. Emmanuel a cinq ans quand il fait son annonce déconcertante. Le blondinet aux yeux bleus, haut comme trois pommes, ne veut plus vivre avec Françoise et Jean-Michel. Il souhaite s’installer chez sa grand-mère maternelle, Germaine. Drôle d’idée tout de même.

Mais le garçonnet n’en démord pas. Il est certain que ce sera mieux ainsi.

On imagine alors les parents, assis dans le canapé du salon, surpris et amusés, peut-être un peu inquiets et blessés par tant d’aplomb, s’interrogeant sur les vraies raisons d’une telle requête. Il avance des arguments à ses yeux crédibles. Comme il passe le plus clair de son temps dans la maison de sa mamie adorée, pourquoi ne pas s’y installer définitivement ? C’est vrai que Germaine élève pour ainsi dire son petit-fils depuis qu’il a fait ses premiers pas. Emmanuel a dormi tant de fois chez sa grand-mère que ça ne changerait pas grand-chose finalement. Et c’est si bien ! Le matin, le garçonnet a l’habitude d’aller rejoindre Germaine dans sa chambre « pour écouter ses anecdotes de guerre et ses récits d’amitiés[1] ». Un vrai roman quotidien qui le fait voyager dans la vie de sa grand-mère. Il n’oubliera d’ailleurs jamais « l’odeur du café qu’elle allait parfois préparer dès le milieu de la nuit. Et la porte de ma chambre entrouverte dès 7 heures lorsque je n’étais pas venu encore la rejoindre, s’exclamant avec une inquiétude feinte : “Tu dors encore ?” »… Déménager n’a donc rien de curieux, pense-t-il. C’est même logique, on vous dit. « Alors, c’est d’accord, je peux aller vivre chez ma mamie ? » Non, trois fois non !

La plaidoirie d’Emmanuel n’aura pas convaincu Françoise et Jean-Michel qui refusent tout net. C’est le père qui a parlé. La maman ne dit rien. Souvent, quand elle s’oppose à Emmanuel, c’est par le silence. Il comprend. Chez les Macron, qui ne dit mot ne consent pas forcément. Jean-Michel peut expliquer une décision, Françoise se fait souvent comprendre avec un regard. L’affaire est close donc, mais elle marque la famille[2]. De son côté, l’enfant n’est pas traumatisé par ce refus et n’en nourrit pas d’aigreur particulière. Il ne comprend pas la décision de ses parents mais ne leur en veut pas. Leur a-t-il vraiment tout dit ? Depuis la naissance de son frère cadet Laurent, Emmanuel a le sentiment qu’il est passé au second plan. Il n’est plus la priorité, estime-t-il. Rien d’inhabituel… Ce qui lui pèse encore davantage, c’est l’absence de ses parents, très accaparés par leurs activités professionnelles. C’est vrai que son père, neurologue, agrégé de médecine, travaille énormément, comme sa mère, pédiatre, médecin-conseil de la Sécurité sociale depuis plusieurs années, qui enchaîne des journées très chargées. À Amiens, ils ont une réputation de « gros bosseurs », de professionnels sérieux, impliqués. Les temps de loisirs en famille sont donc trop rares aux yeux d’Emmanuel.