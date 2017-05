Emmanuel Macron réussira-t-il le renouvellement des élites qu’il promet ?

Décryptage

Atlanti-culture "Le Monde en 2035 vu par la CIA" : une prévision laborieuse du chaos A l'heure où la personnalité et la démarche du Président Trump laisse planer des doutes sur l'évolution prochaine de la politique étrangère américaine, l'ouvrage collectif sur "le Monde en 2035", coordonné par le National Intelligence Council, montre que la vision qu'a la CIA des vingt prochaines années n'est pas non plus très claire et qu'elle est, de toutes manières, très sombre.

Bonnes feuilles "Tu laisses ton cerveau au vestiaire et tu pries pour que le temps passe vite" : comment fonctionne "le peuple des abattoirs" En France, 50 000 ouvriers travaillent dans les abattoirs. Ils tuent et découpent, chaque jour, trois millions d’animaux et les transforment en steaks, côtelettes ou saucisses. Pendant trois ans, je suis partie à la rencontre de ces mal-aimés qui nourrissent les Français. Extrait du livre "Le peuple des abattoirs" d'Olivia Mokiejewski, aux Editions Grasset (1/2).

Bonnes feuilles Entre querelles religieuses et rancœurs associatives en pleine 1ere Guerre mondiale : la douloureuse naissance de la Coupe de France de football La Coupe de France est une compétition qui met en lice chaque année l’ensemble des clubs français, pros et amateurs, et fait vibrer leurs supporters qui défendent corps et âmes leurs équipes de cœur. L’histoire de la Coupe est truffée d’anecdotes, d'exploits inattendus, de héros grandioses ou malheureux. Extrait de "Coupe de France 1917 - 2017, le roman du centenaire" de Chérif Ghemmour, aux Editions Solar (1/2)

Bonnes feuilles Pourquoi les marchés financiers ont (forcément) des crises d'inefficience et d'irrationalité Nos dirigeants ont-ils tiré les leçons de la crise financière mondiale de 2008 ? Une telle catastrophe peut-elle se reproduire ? De toute part, on se veut rassurant : les banques seraient mieux encadrées, plus solides… Et pourtant, moins de dix ans après le krach, la dette mondiale a été multipliée par quatre ! Dans cet ouvrage détonnant, Lord Adair Turner livre un verdict implacable. Extrait de "Reprendre le contrôle de la dette" de Lord Adair Turner, aux Editions de l'Atelier (1/2).

Bonnes feuilles Intérêts individuels, rapport de domination, stratégies : les surprenantes similitudes entre le monde animal et la politique Ce livre plein d’humour nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, sur les hommes (et femmes) politiques, sur les grands singes… et les robots. Ce livre est aussi un bestiaire à clés, où toute ressemblance avec des personnages existants risque de ne pas être pure coïncidence… Extrait de "Qui va prendre le pouvoir ?" de Pascal Picq, aux Editions Odile Jacob (1/2).

Aux abois Cette France à qui on ne cesse de diagnostiquer une crise aigüe d’ultra-libéralisme alors qu’elle se meurt d’un abus chronique de socialisme Ce dont la France souffre d'abord, c'est de l'aveuglement de ses élites intellectuelles. Et si le pays ne veut pas "crever" du socialisme, il serait temps de retrouver le chemin de quelques vérités élémentaires.

Santé publique Hiber(viru)natus : ces maladies emprisonnées depuis des millions d’année par la glace et qui reviennent avec la fonte du permafrost Le réchauffement climatique provoque un autre effet négatif sur l'environnement. Le dégel du permafrost, les sols gelés en Sibérie pourrait libérer des virus emprisonnés depuis des millions d'années. Ces nouvelles découvertes sont au cœur des préoccupation des chercheurs.