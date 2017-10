La droite plombée par sa névrose Sens Commun

Atlantico : L'agitation qui entoure depuis quelques jours Sens Commun, groupe qui a apporté un soutien remarqué à la campagne de François Fillon et mouvement influent au sein du parti Les Républicains (malgré sa taille réduite), n'est-elle pas le symptôme d'une droite qui ne parvient pas à s'assumer comme conservatrice, et laisse donc le champ libre sur ce terrain à des courants tels que Sens Commun ?

Jean-Thomas Lesueur : Comment un courant qui s’assume comme conservateur pourrait être « le symptôme d'une droite qui ne parvient pas à s'assumer comme conservatrice » ?!... Sens commun n’a été que la forme politique qu’a pris le « réveil conservateur » qu’a connu notre pays ces dernières années. J’ajoute qu’à mes yeux, Sens commun n’est pas « ultra »-conservateur ou « réactionnaire » ou « obscurantiste » ou je-ne-sais-quoi… C’est tout un vieux monde politique, médiatique et intellectuel qui prétend cela. Il est tellement spontanément disons « progressiste », il incarne tellement naturellement à ses propres yeux le « camp du Bien » qu’il n’imagine pas qu’on puisse être plus à droite que disons Alain Juppé…

Le problème de ce « réveil conservateur », incontestable sur le plan intellectuel, nettement plus difficile sur le plan politique (comme on l’a vu avec la campagne présidentielle de François Fillon et comme on le voit à ce qui arrive à Sens commun), est double : il n’existe pas de tradition conservatrice structurée et pérenne en France sur la longue durée, qui l’aurait installé et légitimé dans le paysage politique ; il pèche par ailleurs par esprit chimérique et par paresse intellectuelle…

François Huguenin : Oui.

Mais je ne tirerai pas sur l’ambulance. Sens commun a dérangé depuis sa création et sans être très convaincu de la fécondité de sa stratégie, j’ai toujours trouvé utile et courageux qu’une voix comme la sienne se retrouvât dans le débat public institutionnel. C’est une droite qui pose des questions sur notre modèle de société, sur la France que nous voulons. Il est idiot de prétendre que ce mouvement a pesé négativement sur la campagne Fillon : ce dernier s’est d’abord affaibli en proposant un programme économique apparaissant comme ultralibéral et brutal, puis s’est torpillé par ces nauséabondes affaires d’argent. Mais, la récente déclaration de Christophe Billan laisse une impression d’improvisation, de flou, de confusion. Bien sûr, il est toujours légitime de vouloir discuter avec tout le monde. Bien sûr, la diabolisation du FN par la droite n’a réussi qu’à le faire monter. Mais avant de parler d’alliance avec une droite hors les murs, il faudrait savoir de quoi on parle. Marion Maréchal Le Pen a quand même été aux côtés de sa tante et de M. Philippot pendant des années ! Elle n’a pas rompu avec le FN ! Or pour moi, c’est très clair : depuis 34 ans le FN discrédite l'amour de la France par ses excès, ses raccourcis, ses ambiguïtés. Aujourd'hui, il instrumentalise certains milieux cathos (à vrai dire largement consentants). Ce n’est pas parce que la droite n’a pas réussi à construire un discours qui fasse reculer le FN et que Sens commun a échoué à l’infléchir que maintenant il faut aller parler de rapprochements sans avoir posé sur le fond ce qui doit être posé : est-ce que le projet du FN est proche de celui d’une hypothétique droite conservatrice ? Je ne crois pas. Il est au moins aussi proche de celui d’une gauche populiste.