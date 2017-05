Criminalité : ce que les statistiques révèlent du lourd défi auquel va devoir se confronter Gérard Collomb

Or la sécurité n'est pas la lubie de l'auteur, bien plutôt une hantise pour l'opinion : (Le Point, 19/12/16), pour les Français, les priorités de l'Etat : 1-chômage, 52% ; 2 -sécurité, 44% ; 3-éducation, 38% ; 4-santé, 36%, etc. Et que les politiciens négligent la sécurité est grave : Clausewitz (Historische Briefe) décrit ainsi ce phénomène psychologique : "Un danger qu'on ne regarde pas en face en prend d'autant plus de pouvoir sur nous ; et en général, un sentiment auquel nous avons cédé une fois nous trouve plus faible d'heure en heure".

Avant d'exposer cette criminalité du quotidien français, comparons nos chiffres à nos voisins de taille et population analogue ; ce pour les vols avec armes et/ou violence, si éprouvants pour la population. On le peut car Eurostat (l'Insee européenne) publie les chiffre du crime dans une catégorie Robberies qui recouvre nos "vols avec armes" (VAA) et "vols avec violences"(VAV). Voyons la dernière année publiée (2014) :

France : 114 093

Allemagne : 45 475

Royaume-Uni : 52 795

Italie : 58 345

Un accident statistique ? Non, car voici les chiffres de 2012 :

France : 123 814

Allemagne : 48 711

Royaume-Uni : 68 028

Italie : 62 641

Ainsi, pour les vols avec arme et/ou violence, la France fait d'usage deux fois pire que ses grands voisins. Sous Hollande-Cazeneuve, les chiffres des robberies en France en 2016 (VAA+VAV) ? 112 857, 309 par jour, 13 environ par heure. Silence gêné au ministère de l'Intérieur.

Selon notre Base Documentaire criminologique (Bdoc-Crim), quel est le quotidien criminel des Français en 2017 (et après, si rien ne change vraiment au ministère de l'Intérieur) ?

Braquages de proximité : toujours plus violents, ils ravagent les villes moyennes et l'espace périurbain. Malgré les "toilettages" du ministère de l'Intérieur, la métropole en subit en fait quelque 10 000 par an, plus d'un par heure, 365 jours par an. "A l'arrache", seuls ou à deux, une nuée de voyous, toxicomanes et demi-débiles attaquent des commerces pour dix à cent euros, le plus souvent. Ceux qu'on arrête - peu, car ici l'élucidation est faible - parlent souvent de "dettes" à leur dealer, ou au caïd de la cité.

Leurs cibles au quotidien : tabacs, cafés, épiceries, pharmacies, restaurants, bureaux de poste, boulangeries, supérettes, fast-food, boutiques de téléphonie, stations d'essence. Dépassés, les élus locaux édulcorent, parlant de "faits de société" et d'"incivilités" - là ou il s'agit de crimes.

Grave pour l'avenir : l'émergence des braqueurs juvéniles de la "Génération Taubira". Grisés de l'impunité suscitée par l'ex-garde des Sceaux, des ados de 14-15 ans montent plus souvent au "braco". En avril écoulé (Bdoc-Crim), 11 mineurs de 14-15 ans ont été arrêtés de ce chef.

Braquages "spécialisés"

- braquages de camions pour le fret, (parfums, cigarettes, etc.),