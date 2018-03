Cours camarade Macron, sinon le vieux monde te rattrapera

Le dernier baromètre politique BVA (Orange-RTL-La Tribune) marque une nouvelle baisse de la popularité d’Emmanuel Macron (-3 points à 40% d’opinions positives) et d’Edouard Philippe (-5 points à 43% d’opinions positives). Ces tendances confirment ce qui ressort de toutes les dernières enquêtes d’opinion : le temps de la « bienveillante » patience des Français vis-à-vis du plus jeune Président de la Vème République semble révolu et l’on voit progressivement s’affirmer des lignes de clivages et d’oppositions.

Rien ne le montre de manière plus riche et plus subtile que l’analyse des questions ouvertes posées sur les bonnes ou mauvaises opinions à propos des deux têtes de l’exécutif.

Les verbatims de ces questions ouvertes font apparaître un tableau plus clivé encore que les indicateurs classiques de popularité. Si l’on retrouve la forte corrélation entre les jugements exprimés sur les deux têtes de l’exécutif, leur contenu révèle que derrière cet apparent parallélisme se cache une vraie asymétrie : dans les jugements positifs le Président fait l’objet de verbatims plus fortement positifs que son Premier ministre mais dans les jugements négatifs il fait face à des critiques plus acerbes.

Le répertoire des mots positifs utilisés à propos du Président souligne son charisme, sa stature de chef, son aura internationale, son dynamisme et sa forte cohérence ; ceux employés à propos du Premier ministre mettent en exergue son sérieux, sa loyauté, son courage, son style discret et compétent.

Lorsque les jugements sur le Président sont négatifs on retrouve l’image du « Président des riches » (« il mène une politique anti sociale et câline les plus riches » dit un sympathisant communiste qui a voté Mélenchon au premier tour et Macron au second), de celui qui n’écoute pas le pays (« un petit dictateur » exprime un sympathisant LR qui a voté Fillon au premier tour puis s’est abstenu) et veut décider de tout sans construire le consensus.

Lorsque les jugements sont négatifs sur Edouard Philippe c’est principalement son absence d’autonomie face à Emmanuel Macron qui est caricaturée. Il est le « bras armé d’Emmanuel Macron » dit un sympathisant et électeur de LFI, il a « une attitude de soumission au président révoltante » dit un électeur de Benoit Hamon, « en quoi se différencie-t-il du président pour lui faire une analyse personnelle ? » s’étonne un sympathisant socialiste qui a voté Hamon au premier tour puis Macron au second.

En somme, la structure des jugements positifs sur les deux têtes de l’exécutif décrit un « scénario bleu ciel », un couple formé du charisme et du dynamisme allié au sérieux et à l’efficacité ; la structure des jugements négatifs décrit un « scenario rouge écarlate », le tableau d’un despote au service des riches, allié à son ombre qui lui obéit sans état d’âme et sans autonomie.