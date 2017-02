Coup d’Etat silencieux ? Pourquoi l’éviction de Mike Flynn de la Maison Blanche pourrait ressembler à la 1ere étape d’un projet réfléchi visant à neutraliser Donald Trump

Atlantico : Donald Trump a retweeté un article d'Eli Lake, de Bloomberg, déclarant que "la NSA et le FBI ne devaient pas interférer politiquement". Donald Trump n'est-il pas en réalité la véritable cible derrière le Général Flynn ? Qui pourrait avoir intérêt à une telle campagne de déstabilisation ? La Russie comme le dénonce la presse démocrate depuis des mois ? Ou l'administration comme l'exprime Donald Trump lui-même ?

Michel Nesterenko : C’est effectivement le President Trump qui est la cible politique des attaques contre le General Flynn. D’ailleurs il ne faut pas s’y tromper puisque les représentants Démocrates du Congrès essayent d’obtenir une Commission d’Enquête contre le Président. Il ne s’agit que de la politique des Démocrates qui ont perdu les élections et qui cherchent a reprendre la main en créant le chaos. Que reproche t’on au Général ? D’avoir eu des conversations à Washington avec l’Ambassadeur de Russie à Washington.

C’est comme si on accusait de traitrise contre la France les assistants de Mr. Fillon ou Mr. Hamon car ils avaient parlé à l’ambassadeur russe à Paris. On croirait rêver avec ces accusations sans sens commun, si, au fond, ce n’était pas aussi grave... Car comment les organes de presse ont-ils été mis au courant ? C’est la NSA qui a enregistré les conversations du Général et et de l’équipe du Président élu. Clairement, la NSA fait de l’espionnage politique aujourd'hui et organise les fuites politiques vers la presse pour créer des dommages politiques. Plus encore c’est la NSA qui a enregistré les conversations officielles et confidentielles du Président dans le Bureau Ovale avec le Président australien, lui aussi dans son bureau officiel. Il ne s’agit pas d’un enregistrement accidentel, et la publication non autorisée ne peut être que volontaire et politique. Ce ne sont pas les Démocrates qui peuvent enregistrer des conversations gouvernementales officielles à partir de téléphone cryptés.

La tactique électorale du camp Démocrate à été d’accuser le camp Républicain de toutes ses propres turpitudes. En effet il ne faut pas oublier qu’Hilary Clinton Ministre des Affaires Etrangères a délaissé volontairement, contre la Loi, tous les systèmes sécurisés de communication pour utiliser un téléphone du commerce et stocker tous les mails classés Secret Défense sur l’ordinateur non protégé d’un ado qui naviguait sur les réseaux sociaux. Ce sont ces mêmes Démocrates, qui pendant des mois, ont abreuvé la Presse d’affirmations non-fondées et invérifiables, qui prétendaient que le Président Poutine lui-même depuis son bureau du Kremlin manipulait tout ceux qui ne pensait pas comme le camp Démocrate pour favoriser le candidat Trump ; ces mêmes Démocrates prétendent aujourd’hui que le même Président Poutine depuis le Kremlin tire les ficelles pour détruire le Président Trump politiquement parlant. Et dans la phrase suivante les mêmes Démocrates attaquent eux aussi le Président Trump. Logiquement il y aurait donc collusion entre les Démocrates et l’affreux monstre ex-soviétique ? On est en plein délire politique avec des organes de Renseignement Américains qui mettent de l’huile sur le feu par la divulgation non autorisée d’informations classées secret défense tout en accusant le Président Trump de violer le secret-défense.