Ce conflit larvé bien parti pour durer entre l’Inde et la Chine

Atlantico : Océan souvent négligé pour ses enjeux géostratégiques, l'Indien connait de vraies tensions depuis quelques années. Ces dernières semaines, l'Inde a fait savoir qu'elle comptait construire une base dans les Seychelles et a été active dans la crise politique majeure que connaissent actuellement les Maldives. Pourquoi les îles sont-elles devenues stratégiques pour le gouvernement indien actuel ?

Jean-Luc Racine : Deux remarques préliminaires : tout d'abord, il faut bien noter que l'Inde n'a pas été terriblement active sur les Maldives. L'ancien président des Maldives, qui, en exil, avait demandé une intervention qui n'a pas eu lieu. L'Inde est pour l'instant prudente. Et deuxièmement, il faut savoir que la base sur les Seychelles, prévue par l'accord signée en début d'année, n'est pas énorme. Il s'agit d'une piste d'atterrissage et d'une jetée. Mais c'est plus que ce qu'on appelle généralement des "facilités", c'est-à-dire pouvoir accoster et se ravitailler.

Il y a très clairement une compétition dans l'océan Indien entre l'Inde et la Chine, qui dure depuis plusieurs années mais qui désormais s'intensifie. La Chine a construit un certain nombre de ports "commerciaux" (mais évidemment tout est dans ce que peut devenir un de ces ports dans l'avenir) en Birmanie, au Sri Lanka à Colombo (où ont déjà accosté des navires de guerre et des sous-marins) et à Hambantota au sud. Mais aussi à Gwadar au Pakistan, qui sert de terminal pour le corridor sino-pakistanais, un des axes de la grande stratégie de Xi Jinping de Route de la Soie. Gwadar est important au moins sur le plan emblématique avant que cela ne devienne vraiment majeur en termes d'infrastructures, en tant que porte de la Chine occidentale et du Xinjiang vers la mer d'Arabie. Les Chinois sont aussi plutôt bien en cours aux Maldives, livrent des armes au Bengladesh, devraient bien s'entendre avec le nouveau gouvernement du Népal, ce qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Océan indien mais vient confirmer New Dehli dans la crainte d'un encerclement au moins dans les têtes.

Mais New Dehli considère l'Océan Indien comme son "backyard", et y a déjà des stations d'écoutes dans de nombreuses îles : les Seychelles, les Maldives, Madagascar. Mais aussi Oman où le Premier ministre Narandra Modi est passé il y a quelques semaines et a renforcé le potentiel de coopération militaire, place stratégique importante car très proche du Pakistan. De manière générale, la stratégie indienne consiste à faire monter en puissance sa marine. Ils ont pour le moment plus de projets de porte-avions que les Chinois, mais il faut voir comment cela se concretisera. Les Indiens ont mis en chantier un sous-marin nucléaire de leur fabrication (avec certaines technologies étrangères, mais construit en Inde). Il y a donc vraiment une volonté de ne pas laisser le champ libre à la Chine, même si cette dernière a marqué un point en construisant sa première base militaire à l'étranger à Djibouti.