Mes chers amis de droite, je suis venue vous dire que je m'en vais (en marchant)

Je vais voter pour Emmanuel Macron. Parce qu'il est jeune, beau et sent bon le sable chaud ? Certes oui. Ce sont déjà d'indéniables atouts. Marre des vieilles badernes, comme dirait l'autre, qui monopolisent le micro depuis trop longtemps.

Parce que les mots qu'il emploie : "bienveillance", "progressisme", "sororité", sont ceux de la société dans laquelle j'aspire à vivre. Parce que sa parole porte un message d'espérance. Parce que son langage n'est pas celui de l'agressivité, de la résignation, du désespoir, de la contestation, de la violence.

Parce qu'on n'en veut pas, des sifflets, des crachats, des fumigènes et des affrontements.

Parce qu'on n'en veut pas, des torrents de haine qui déferlent sur twitter, facebook, via ces anonymes malveillants, ces fausses identités, ces armées de l'ombre qui nous inondent de leurs rumeurs et de leurs mensonges.

Parce que s'aimer, vivre ensemble, s'aider, être pour, c'est mieux. Parce que condamner, fustiger, vociférer, calomnier, vitupérer, être contre, c'est moins bien qu'espérer, remonter ses manches, essayer autre chose.

Parce que la moitié des marcheurs sont des marcheuses. Parce que la plupart des députés sortants ne savent pas télécharger une pièce jointe. Parce que j'ai plein de copains homos qui se sont mariés. Parce que toute ma famille me harcèle de textos le lundi de Pâques pour que je me « reprenne ». Pour que j’abjure ma macronitude, comme une hérétique. Parce que ma fille va passer son code sur internet au lieu de faire la queue devant une auto-école. Parce que mon fils a pu prendre un autocar, l'été dernier, pour se rendre à un festival en Allemagne. Parce que j'ai pu déménager en un mois depuis que Paris est une zone sensible et que la Loi Macron a appliqué ce nouveau dispositif aux baux antérieurs à 2015. Un détail ? Non, la vraie vie des gens.

Parce que les uns et les autres incarnent une France crispée, une France stressée, une France d'énergies négatives : la déception, le rejet, la peur, l'angoisse, la méfiance, l'échec. Imagine t-on, dans quelques semaines, que tout cela continue ? Les manifestations, les grèves, la colère, les Français montés les uns contre les autres, les blocages, le ras le bol? La France dans la rue, la France des échauffourées, des déploiements de CRS et des bombes lacrymogènes : voilà ce qui nous attend avec eux.

Parce que je ne veux pas qu'une personne qui affirme que le crime du Vel d'Hiv n'a pas été perpétré par la France puisse nommer, demain, le Préfet de police de Paris.

Parce que la France a besoin de retrouver sa fierté : après deux présidents mal aimés, imagine- t-on la tête qu'on ferait, le lendemain du 7 mai, d'avoir Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen défilant en décapotable sur les Champs-Élysées? Imagine-t-on la honte internationale que nous devrons affronter ? Elle aura bonne mine, la France mère des arts, des armes et des lois. On va juste consterner la planète entière. Comme les autres, en face, avec Trump. On ne pourra même plus s'exiler aux USA. Il ne nous restera que l'Islande ou le Canada. C'est bien, mais bon, c'est pas le même climat, non plus.