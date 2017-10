Cette Allemagne où Angela Merkel célèbre sans ciller (ni s’excuser) les 500 ans de la réforme luthérienne

Atlantico : En Allemagne, les églises protestantes aussi bien que catholiques ont un poids important dans la structure sociale (avec des associations telles que Caritas ou Diakonie), économiques (impôt reversé par l'Etat) ou politique (lobbying très important au Bundestag). Quelle est la légitimité de ce rôle du christianisme dans la société allemande ?

Thierry Rambaud : Tout d'abord, je ne parlerai pas de laïcité au sujet de l'Allemagne. L'Allemagne pratique la séparation des églises et de l'état ainsi que la neutralité de l'état vis à vis des confessions religieuses. Mais cette séparation, cette neutralité, ne signifie pas l'exclusion des religions de l'espace public et social. Pour comprendre cela, il faut remonter au lendemain de la seconde guerre mondiale même s'il y a des racines plus anciennes. A ce moment, l'Allemagne se retrouve dans une situation très difficile d'un point de vue politique et économique mais aussi spirituel (comment ce grand peuple qui produit tant de philosophes et de musiciens a pu conduire à l'abomination du nazisme).

Les allemands se sont réveillés en 1945 avec la conscience d'un chaos moral et spirituel. C'est à cette occasion que les deux grandes églises (biconfessionnalisme en Allemagne avec deux confessions de poids équivalent) ont joué un rôle en matière d'assistance matérielle mais aussi en donnant un certain nombre de repères moraux et spirituels. Et c'est dans ce vide axiologique que les églises chrétiennes ont tenu ce rôle. On le retrouve d'un point de vue juridique et institutionnel dans la loi fondamentale allemande de 1949. L'article 140, qui reprend en large partie les dispositions de l'article 137 de la constitution de Weimar de 1919, reconnait aux églises un rôle public et social très important. C'est notamment l'instauration d'un statut de corporation de droit public qui permet de recourir à un impôt ecclésiastique qui permet de constituer d'important budget pour les principales églises. Ce statut de corporation de droit publique est ouvert aux autres religions aussi (le judaïsme par exemple). Le droit constitutionnel allemand est venu reconnaître d'un point de vue institutionnel la mission tenue par les grandes églises chrétiennes.

Lors d'un débat entre Martin Schultz et Angela Merkel, le journaliste a demandé aux deux candidats à la Chancellerie s'ils allaient à la messe le dimanche, ce qui est inimaginable en France. Qu'est-ce qui fait qu'en France la religion reste cantonnée à la sphère du privée, au point d'être devenue une sorte de tabou dans le débat politique (cf. tirade de Benoit Hamon qui insistait sur la majorité des Français qui ne croient en rien lors du grand débat de la présidentielle) ?

Vous avez parfaitement résumé les choses en parlant de tabou. Dans une étude que j'ai rédigé, je plaide pour que l'on parle d'une politique publique du fait religieux. Qu'il y ait une véritable gestion politique de cet objet social qu'est le religieux.