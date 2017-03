Cas de conscience : une entreprise doit-elle refuser de participer à l'appel d'offres de la construction du mur entre Etats-Unis et Mexique ?

Un an après les attentats du 22 mars 2016 qui ont frappé Bruxelles, et provoqué la mort de 32 personnes, le bal des inutiles s’est ouvert sous le regard voyeur des caméras...

A la suite du grand débat présidentiel de lundi 20 mars sur TF1, un Sondage IFOP - Fiducial donne 5 % d’intentions de vote en faveur du candidat de "Debout la France" (soit 2 points en hausse obtenus en une semaine, et plus que tous les autres candidats absents du débat réunis).

Tandis que les économies les plus dynamiques sont confrontées à une trop faible progression des salaires, les Européens restent enfermés dans une logique inverse, dont l'objectif n'est rien d'autre qu'une baisse du coût du travail.

Emmanuel Macron a proposé d'exonérer 80% des Français de la taxe d'habitation. Mais plutôt que prendre des petits bouts de réformes pour faire un programme, ne faudrait-il pas proposer un programme encore plus ambitieux de réforme fiscale ?

Selon plusieurs études australiennes, perdre du poids n'est pas le facteur de bonne santé psychologique le plus important. La qualité du régime est essentielle pour endiguer les symptômes de dépression.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Présidentielle. Hulot et 80 ONG lancent un "appel des solidarités"

Présidentielle: Hulot et 80 ONG lancent un "appel des solidarités"

L’aéroport de Zaventem ne dispose toujours pas d’un plan d’évacuation global, un an après l’attentat

Présidentielle: Hulot et 80 ONG lancent un "appel des solidarités"

En savoir plus

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME)

Jusqu'où devrait-on pratiquer une sélection ? En quoi l'économie est-elle "morale"? Comment définir des critères? Faut-il pour une entreprise trier ce qui est bon pour le consommateur et anticiper l'usage qui est fait des produits qu'elle vend?

Il est tentant de s'indigner et de refuser de participer d'une façon ou d'une autre à un projet que certains jugent contestable .Mais n'est-ce pas ouvrir la boite de Pandore et imposer implicitement un "tri" pseudo-éthique à des entrepreneurs qui n'ont ni les moyens d'investigation ni le choix économique de choisir ses clients ou de refuser des budgets, dans la mesure bien sûr ou l'on reste dans la légalité .

L'entreprise qui vend du ciment, par exemple, doit-elle se préoccuper de l'usage qui en fait et de la nature des constructions auquel il est destiné? Si oui, jusqu'où?

Elle doit aussi appliquer le code de RSE (responsabilité sociale et environnementale) qu'elle s'est fixé .

Le mouvement Ethic s'intéresse au cas de conscience posé par l'appel d'offre destiné aux fournisseurs pour construire à construire un mur entre le Mexique et les USA .

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres