Bugs gouvernementaux ou pas, Emmanuel Macron a les coudées franches pendant au moins deux ans et voilà les dossiers sur lesquels il ne pourra pas s’exonérer de résultats

Depuis sa victoire aux législatives en obtenant une très large majorité, le mouvement d'Emmanuel a désormais les mains libres pour les deux prochaines années, soit avant les élections européennes de 2019 qui viendront sanctionner les premières années du quinquennat ? Pour chacune des thématiques suivantes, reflétant les préoccupations principales des Français, quel est le constat de la situation actuelle, quels sont les enjeux auxquels l’exécutif pourrait être confronté, et quels sont les résultats pouvant être obtenus dans le courant de cette période de 2 ans ?

1- Le Chômage :

Eric Dor : L’économie française bénéficie cette année d’une amélioration généralisée de la conjoncture en zone euro. La zone euro profite de la reprise de la demande mondiale, tirée par les pays émergents, et de la moindre austérité budgétaire chez la plupart de ses pays membres. En France, l’investissement des entreprises a retrouvé une bonne croissance permise par de meilleures perspectives de demande et par l’amélioration de la rentabilité des entreprises. Le CICE a en effet dopé la profitabilité des entreprises françaises. Quant à l’investissement résidentiel, il s’est également repris, favorisé par les taux d’intérêt très bas et la meilleure orientation des perspectives d’emploi.

Cette reprise semble devoir continuer au moins jusqu’en 2018 et 2019. La Banque de France a relevé ses perspectives de croissance réelle du pays à 1,4% en 2017, puis 1,6% en 2018 et 2019. Ces taux de croissance peuvent sembler bien modestes au regard des périodes d’expansion du passé. Mais comme la progression de la productivité du travail s’est effondrée et se traîne autour de 0,5% par an, de tels taux de croissance de la production suffisent à induire une augmentation de l’emploi. Les effets sont déjà bien perceptibles sur le marché du travail. L’emploi a fortement augmenté sur un an. En données désaisonnalisées, le taux de chômage harmonisé est maintenant de 9,5% en France, alors qu’il était encore de 10,1% un an auparavant.

Même sans réaliser aucune réforme particulière, le gouvernement peut donc espérer une augmentation de l’emploi et une baisse du chômage au cours des premières années du quinquennat, simplement en raison de l’environnement conjoncturel. Il profitera également de l’effet positif des politiques du quinquennat précédent en matière de rentabilité des entreprises.

Il reste néanmoins que le taux de chômage est beaucoup trop élevé en France, par exemple en comparaison avec l’Allemagne qui est quasiment au plein emploi. De surcroît les disparités entre les opportunités d’emploi des différentes catégories de travailleurs sont énormes. D’abord le taux de chômage des jeunes est beaucoup plus élevé que la moyenne nationale. Ensuite, pour chaque catégorie d’âge, le taux de chômage est extrêmement élevé chez les peu qualifiés, et plutôt réduit chez les très qualifiés.

Le gouvernement espère résoudre ces problèmes majeurs par des réformes structurelles du marché du travail, et par un effort accru de formation professionnelle. Il est toutefois peu plausible que les réformes structurelles puissent produire des effets significatifs à un horizon court. Déjà, l’efficacité d’une flexibilisation accrue du marché du travail, pour doper l’emploi, est très incertaine. Les enquêtes de l’INSEE montrent que peu d’entreprises citent la règlementation du marché de l’emploi comme des barrières au recrutement. Les barrières sont plutôt l’incertitude sur les perspectives de ventes, la difficulté à trouver de la main d’œuvre compétente, et le coût du travail. Les investigations sur longue période, et un grand ensemble de pays, montrent que flexibiliser le marché du travail augmente surtout la vitesse de réaction du volume de l’emploi à la conjoncture économique, sans affecter significativement le taux d’emploi moyen à long terme. En claire, sur un marché de l’emploi très flexible légalement, l’emploi diminue très rapidement dès qu’une récession commence, et augmente très vite dès qu’une expansion est amorcée. Ces réactions sont étalées dans le temps avec un marché du travail moins flexible.

2- Terrorisme et Intégration :

François-Bernard Huyghe : Il me semble que la solution ne se trouvera pas dans une nouvelle loi sur le terrorisme qui intègre ou essaye d'intégrer les acquis de l'état d'urgence puisqu'on a vu que cela n'empêchait pas sporadiquement l'éclosion de violence comme ce qu'il s'est passé sur les Champs-Élysées ou l'attentat au marteau devant Notre-Dame. On voit bien qu'il y a un problème bureaucratique de coordination des services. Je ne sais pas si c'est l'adjonction de la Task Force qui résoudra tout cela, mais il y a visiblement un problème de surabondance du renseignement et donc pas un besoin d'en rajouter. Il faut avoir une capacité d'analyse et de sélection plus importante. Le second point c'est que dans cette lutte on va se trouver rapidement face aux conséquence d'une victoire militaire de la coalition contre le Califat. Il y a un jour où les troupes soutenues, Kurdes ou autres, vont réussir à rentrer à Mossoul ou à Raqqa où le Califat disparaitra complètement et posera le problème du retour des foreign fighters, principalement des combattants français dont on ne connaît pas le nombre exact mais qui se comptent certainement en centaines, qui ont été en Syrie en Irak et se sont aguerris là-bas, y ont parfois fondé des familles et eut des enfants. Une des priorités auxquelles il faut penser, sauf à envisager de les tuer tous (ou que nos Alliés s'en chargent) c'est la façon dont nous pouvons traiter juridiquement ces combattants, afin d'éviter que de retour en France, après un cours séjour en prison pendant lequel ils en radicalisent d'autres ils reviennent à la vie civile sans que le danger soit écarté.

Peut-on obtenir des résultats dans les deux ans ? Je n'y crois pas honnêtement. Il y a en tout cas un vrai chantier juridique et législatif. On a un très gros problème avec le terrorisme, c'est qu'on ne sait pas faire de la déradicalisation ou du contre-discours. Il y a eu des tas de tentatives soit du côté d'organisations de la société civile soit par des agents gouvernementaux, qui ont envoyés des messages totalement inadaptés aux djihadistes. C'est un vrai problème et un vrai terrain de réflexion : comment s'adresser à ceux qui sont en voie de radicalisation au nom de leur système de valeurs pour les empêcher de vouloir venger le Califat quand il sera tombé. Et il faudra arriver à empêcher la radicalisation en prison, soit un chantier très important de plus.