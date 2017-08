Bienveillance macroniste ou pas : 61% des Français sont toujours opposés à l'accueil des migrants sur le territoire

Atlantico : Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de ce sondage ?

Jérome Fourquet : L'actualité autour de la question migratoire et très forte. Qu'il s'agisse de ce qu'il se passe dans la région niçoise (avec le procès de l'activiste Herrou), des nouveaux naufrages et drames en méditerranée, ou bien encore des récentes arrivées de migrants en Espagne, c'est un climat extrêmement chargé.

On constate qu'une très large majorité de nos concitoyens, 61%, sont opposés à l'accueil de migrants et à ce que la France prenne sa part du fardeau européen. Ces chiffres sont assez impressionnants au regard du contexte. Le gouvernement a indiqué" qu'il allait prendre des mesures en la matière. Mais c'est également impressionnant d'un point de vue historique. Puisqu'on constate qu'à quelques points prêts, nous sommes quasiment au point bas depuis la mise en place de ce baromètre en avril 2015. Nous sommes retombés au niveau de novembre 2015 ou même de l'été 2016.

Et ces deux dates font suites aux attentats de Charlie Hebdo et de Nice. Or, nous l'avions déjà constaté ensemble, il y a un lien qui s'opère dans l'opinion publique entre le contexte terroriste et la question migratoire. Quand la menace sécuritaire augmente, la propension à l'accueil se rétracte d'autant.

Notre enquête a été faite du 7 au 9 aout, c'est à dire avant la révélation de l'impact de Levallois Perret. Pour autant, même si le front terroriste était relativement calme (malgré l'attaque avortée de la tour Eiffel) nous constatons que le rapport de force dans l'opinion publique est au point le plus faible et comparable à ce que l'on mesurait au moment des piques d'attaque terroristes.

Emmanuel Macron a indiqué que le gouvernement camperait sur une ligne ferme mais juste et on voit bien qu'il y a une très forte pression de l'opinion publique sur cette question.

Par rapport à la politique proposée par le gouvernement, quel est le décalage que l'on peut remarquer avec la population en général ? Et avec l'électorat de Macron en particulier.

Jérome Fourquet : Quand on analyse les résultats dans le détail, on s'aperçoit que cette question de l'accueil des migrants est une question extrêmement polarisante politiquement. Au sens où nous mesurons un clivage gauche-droite extrêmement marqué. Deux tiers des sympathisants de la France Insoumise et du PS sont ainsi favorables à l'accueil quand 96% des proches du Front National y sont opposés. Et près de 80% de l'électorat des Républicains également. L'électorat En Marche de ce point de vu là se situe beaucoup plus proche de l'électorat de gauche classique puisque 57% des marcheurs sont favorables à l'accueil.

C'est sans doute une donnée que le gouvernement a intégré dans la mesure où l'on observe une attitude qui se veut en partie généreuse vis-à-vis des migrants avec l'ouverture de nouveaux centres dans le Nord-Pas-de-Calais par exemple. Mais en même temps, la réalité du rapport de force dans le pays est que 61% sont opposés à l'accueil des migrants. Il y a donc une nécessité d'avoir des éléments d'assurance vis-à-vis de cette opinion publique orientée à droite.