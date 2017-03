​Attaque terroriste de Londres: France, Allemagne, ou Royaume-Uni, pourquoi la remise en question des modèles d’intégration, de laïcité, ou de politique étrangère, n’a plus de sens face à l’uniformité des attaques

Ils ne sont pas vains en ce sens que ce n'est pas du tout indifférent à la façon dont on traite les implantations salafistes dans un pays et ce qu'on autorise ou pas en matière de laïcité, mais là encore, ne nous faisons pas d'illusions: ce n'est pas en étant plus gentil ou plus ferme, plus islamophobe ou islamophile qu'on aura plus ou moins d'attentats; pour une raison très simple, c'est que au moins dans la mouvance de l'état islamique, il y a un ennemi unique qui va des sionistes en passant par les Chiites iraniens, en allant jusqu'aux Russes, les Français et les Belges, qui pour eux persécuteraient l'islam, et ils font une hiérarchie: la France est un peu plus haï que les autres pays pour sa participation aux bombardements en Syrie. Ils nous considèrent tous comme des ennemis. Ce n'est pas en faisant preuve de davantage de démocratie et de gentillesse ou d'ouverture qu'on supprimera le risque terroriste malheureusement.

Qu'est ce qu'un tel constat nous dit du terrorisme en lui même et sur les moyens de riposte à mettre en oeuvre pour y faire face ?

Il faut encore attendre des confirmations: est-ce-que c'était un homme seul, ou est-ce-que c'était très organisé..? nous ne le savons pas. D'après ce qu'on dit au moment où je parle, on a l'impression que ce n'est pas un super-commando quand même: c'est un homme qui a filé avec sa voiture, écraser des gens au passage, sort un couteau et se fait abattre. Je ne pense pas que ça soit un loup solitaire, car à mon avis cela n'existe pas. Le problème c'est que lutter contre ce genre d'action est assez difficile. Quand c'est un réseau qui cherche des armes, qui a besoin de financements, de planques, on a plus de chances de les arrêter et de regrouper des fiches. Si (au conditionnel) il s'agit d'un acteur solitaire, c'est évidemment plus difficile, c'est aussi un problème de nombres. En France nous avons des milliers de fichés S; je ne connais pas les chiffres britanniques, mais ils ont beaucoup d'islamistes à tendance djihadiste chez eux, et la surveillance n'est probablement pas facile. Le mode d'exécution a l'air de répondre au schéma que recommandait le propagandiste islamique: prenez un véhicule, prenez un couteau, et attaquez presque spontanément. Ce soir on ne peut pas en dire beaucoup plus.