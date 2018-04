Armes chimiques en Syrie : pourquoi les analyses des enquêteurs n'auront aucun impact sur la guerre de l'information qui se joue entre les différents camps

Atlantico : Une chaîne russe a publié une vidéo qui, selon elle, montre que les attaques chimiques en Syrie étaient une mise en scène. Que faut il en penser alors que les enquêteurs vont enfin se rendre sur les lieux ?

Alain Rodier : D’une manière générale, et plus particulièrement en matière de situation internationale, nous nageons dans une guerre de l’information (et de l’intoxication) où plus personne ne sait très bien distinguer le vrai du faux, particulièrement sur ce qui se passe au Proche-Orient. La cible pour les dirigeants politiques, qu’ils soient occidentaux, russes ou chinois, est d'abord leurs propres opinions publiques avec toutefois un sérieux bémol : les citoyens russes sont persuadés majoritairement que la présentation de la situation syrienne par leurs autorités est exacte alors que les opinions occidentales - en dehors des anglo-saxons - sont beaucoup plus partagées (les Chinois sont visiblement moins préoccupés car moins engagés directement en dehors du problème des Ouighours).

Il est d’ailleurs très inquiétant de voir comment le conflit syrien est en train de s’exporter insidieusement en Europe - et plus particulièrement en France - un peu à l’image de son homologue palestino-israélien. Les commentaires sont tranchés de part et d’autre, les tenants du neoconservatisme renvoyant leurs contradicteurs aux années "noires" de notre Histoire et affirmant qu'ils sont les suppôts de la propagande concoctée à Moscou puis diffusée par RT et Sputnik (chaînes d'informations désignées à la vindicte populaire par le chef de l'Etat en personne). Persuadés de la justesse de leurs thèses, quelques censeurs vont jusqu’à qualifier de "traîtres" ceux qui ne partagent pas exactement leurs opinions sur le sujet. On sent même chez certains observateurs-idéologues poindre l’envie de la recréation de tribunaux d’exception et de ressortir la guillotine. Même s’ils font preuve de mansuétude, l’ouverture d’ailes spéciales dans les hôpitaux psychiatriques pour les "déviants" pourrait trouver grâce à leurs yeux. En effet, ces deniers ne peuvent qu’être des "fous" pour nier l’évidence ! N’oublions jamais que les responsables des Vietminh et des Khmers rouges ont été formés dans les universités françaises qui - comme chacun le sait - sont des temples du dialogue, de la tolérance et de la vérité historique. Il fut un temps où le maoïsme y était même très en vogue…

Sur le fond de l’affaire des deux bombardements présumés chimiques de la Douma, il n’y a aujourd’hui pas de preuve absolue (il suffit pour le constater de lire avec attention l' "évaluation nationale" publiée le 14 avril 2018 sur le sujet) ni dans un sens ni dans l’autre. Techniquement, cela devrait être éclairci dans les semaines à venir mais, rien ne dit que la vérité en sortira réellement.