Arabie Saoudite : y-a-t-il encore quelqu’un ou quelque chose susceptible d’empêcher l’arrivée au pouvoir imminente de MBS, le prince héritier aux méthodes expéditives ?

Atlantico : Il n'est pas impossible que le prince héritier Mohammed Ben Salmane prenne le pouvoir en Arabie Saoudite cette semaine. Entre le programme de purge entamé dans le pays et la volonté de mettre au pas les religieux, est-ce que le terrain est suffisamment préparé pour que cette possible succession se passe sans encombre ?

Rolland Lombardi : Effectivement, avec les semaines qui passent, la santé (il serait atteint de la maladie d’Alzheimer) du roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud (82 ans) ne cesse de se dégrader. Ainsi, les rumeurs sur une possible et très prochaine passation de pouvoir à son fils, Mohammed ben Salmane (MBS), sont de plus en plus prégnantes.

De toute manière, c’est déjà le jeune prince qui gère le pays…

Alors est-ce que le terrain est suffisamment préparé pour le « futur roi » ?

A première vue, on pourrait répondre par l’affirmative. D’ailleurs, MBS semble beaucoup plus adroit pour les affaires intérieures qu’extérieures. Avec le fiasco de la guerre au Yémen, la crise avec le Qatar, l’affaire Hariri et les tensions avec l’Iran, le prince semble en effet un peu « léger »…

Même si à mon avis, et l’extrême prudence des Israéliens, la modération du Hezbollah et le calme olympien des Iraniens le prouvent, cette « stratégie de la tension » régionale est parfaitement calculée et contrôlée par Washington - car rien ne peut raisonnablement se faire sans l’aval du parrain et protecteur américain – n’a pour objectifs que de faire revenir l’Arabie saoudite dans le jeu, tout en mettant Téhéran sous pression, en vue de négociations futures. De plus, cette instabilité régionale apparente satisfait les complexes militaro-industriels occidentaux mais surtout, faisant également remonter, certes timidement mais quand même, le prix des hydrocarbures. Ce qui est au passage, très positif pour Riyad.

Pour en revenir aux affaires intérieures saoudiennes, on peut dire que, depuis janvier 2015 et l’arrivée sur le trône de son père, MBS a littéralement fait le « grand ménage » chez les 10 000 princes du royaume comme parmi les potentiels opposants, les grandes tribus, les milieux sécuritaires et d’affaires.

De fait, le jeune prince a su jusqu’ici écarté, par la ruse et la force, tous les rivaux dans sa course fulgurante vers le pouvoir et surtout après la véritable révolution de palais de juin dernier lorsqu’il a été désigné comme seul et unique prince héritier. Depuis, ses « Nuits des Longs Cimeterres »[1] quasi quotidiennes sont un succès…pour l’instant. Et pourtant, Mohammed ben Salmane s’est attaqué, avec un certain courage qu’il faut reconnaître, aux « Squales » du régime comme le puissant et incontournable prince Mohammed ben Nayef Al Saoud, véritable « Fouché des sables » ou encore le ministre de la Garde nationale (corps d’élite de 200 000 hommes, chargé d’assurer la sécurité de la capitale et de lutter contre le terrorisme) Metab ben Abdallah, et Abdallah Sultan, le commandant en chef de la marine saoudienne et enfin, le ministre de l’Economie et du Plan Adel Fakih …