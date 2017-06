Adieux de David Pujadas au 20H : pourquoi les grands-messes de l'info d'aujourd'hui n'ont plus beaucoup à voir avec ce qu'elles étaient il y a 16 ans

Atlantico : David Pujadas a fait ses adieux au JT hier soir, après 16 années passés chez France2. Plus largement, quelle a été l'évolution du journal télévisée de ces 16 dernières années ? Qu'est devenu ce qui était un moment fédérateur pour la Français ?

Dominique Wolton : C'est normal que le JT n'ait plus la place centrale qu'il avait il y a quinze-vingt ans compte tenu de la multiplication des chaînes d'information, de la numérisation de l'information et de la multiplication de la quantité d'image et d'information.

Cela n'a rien d'extraordinaire que le statut des JT de 20h ait moins d'importance.

Mais il serait faux de dire que le JT n'a plus d'importance. Les Français ont des modes de vie différents, et le mode de vie saccadé, hyper-rapide, stressant et tendu des chaînes d'information et de l'information en continue n'est pas le mode de vie de tout le monde. Tout le monde n'est pas accroché toutes les demi-heures aux réseaux sociaux pour savoir « ce qui se passe » à la minute près. Une société, c'est plusieurs rythmes qui fonctionnent. Les émissions régulières des chaînes généralistes et donc les JT ne font pas parti du passé. Aujourd'hui les deux cohabitent, et j'ajoute que dans la concurrence propre à l'information, où tout s'accélère, il devrait même y avoir un certain retour de la lenteur et de ce qu'implique un JT. C'est bien entendu compliqué, parce que le JT comme la chaîne d'information ou le fil Twitter traitent tous d'événements. Et de tout type d'événements, pas nécessairement les événements tragiques qui trustent aujourd'hui les médias. Le JT a cette capacité à aussi faire passer des nouvelles positives, là où tous les autres s'excitent à la moindre étincelle. C'est encore un lieu important de lien social.

Et on observe que tous les grands événements, par exemple lors de la présidentielle, ont été le plus souvent hébergé par les structures de ces JT, par exemple par l'équipe de Monsieur Pujadas. La légitimité de la télévision – et de la radio – n'est pas d'ordre technique. Même si celle-ci permet d'avoir de l'information plus vite et en continu, cela n'enlève rien du tout à la légitimité et à la supériorité de ces rendez-vous. Ils encaissent la concurrence tout en offrant leur point de vue sur les événement.

De quelle manière les audiences se sont-elles effritées au cours de ces dernières années, et quelles sont les nouveaux canaux d'information qui on pu émerger ? L'élection présidentielle 2017 a-t-elle été un accélérateur de cette tendance ?

Ce sont les modes de vie qui ont changé, et encore une fois, tout le monde ne vit pas au rythme effréné des Parisiens, Lyonnais et Marseillais. En Province, les gens ne sont pas plus idiots que les Parisiens, mais n'ont pas besoin d'être branchés de façon permanente sur l'actualité. L'hypervitesse des médias n'est d'ailleurs pas faite pour satisfaire le citoyen qui n'en demande pas tant.Le citoyen sert de caution à une guerre qui est d'abord une guerre commerciale entre les chaînes d'information. L'excitation médiatique ne suit pas que des versions déontologique. Et on sait que l'on ne peut pas avoir le nez en permanence sur les informations. C'est pourquoi l'information tend souvent à satisfaire notre curiosité ou notre voyeurisme. Ce que permet d'éviter un événement figé et régulier comme le journal télévisé. On a toujours besoin de temps pour comprendre et expliquer. On a besoin de ces chaînes plus traditionnelles de magazine, de documentaire, d'analyse avec du recul.