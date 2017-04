L'accablante série d'erreurs ayant amené à la mort d'un policier sur les Champs-Elysées

Ce qui suit émane des meilleurs sources judiciaires et policières ; de magistrats et policiers actifs au cœur des enquêtes. Tous vomissent l'hypocrisie et le cynisme de MM. Hollande, Cazeneuve & co., pleurant sur des morts qu'ils n'ont rien fait pour éviter et appellant au civisme et à l'unité nationale, autour d'incapables qu'ils cajolent depuis cinq ans - sans que ceux-ci aient progressé d'un pouce dans leur capacité à identifier à temps les bombes humaines et les hybrides terreur-crime. De tout cela, les preuves, en détail.

Assassin terroriste des Champs-Elysées, qui est Karim Cheurfi ?

Un criminel multirécidiviste violent et dangereux, comme le démontre son parcours pénal émaillé d'une vingtaine d'affaires de vols, recels, outrages, rébellions, violences volontaires, infraction à la législation sur les armes, etc. En 2001, il commet trois tentatives de meurtres et est condamné en 2005 à 15 ans de réclusion criminelle. Les faits démontrent déjà combien Karim Cheurfi hait les forces de l'ordre.

Ainsi, en 2001, Cheurfi circule à Roissy-en-Brie au volant d'une voiture volée et fuit après avoir percuté un autre véhicule. Armé d'un revolver, ils blesse grièvement deux frères voulant le rattraper, dont un élève gardien de la paix portant un brassard police. Deux jours après, en garde à vue, il tente de tuer un autre policier : quand celui-ci entre dans sa cellule, Cheurfi le désarme et lui tire dessus à cinq reprises. (trois balles au poumon, une dans une jambe, une au pied).

Encore et toujours, le laxisme judiciaire

Malgré cette extrême dangerosité, Cheurfi jouit d'une libération conditionnelle en septembre 2013. Dès qu'il est libre (octobre 2013) il commet un vol aggravé avec recel. Sa libération conditionnelle est révoquée et il est condamné à quatre ans de prison en 2014 (dont deux avec sursis et mise à l'épreuve). Il est libéré (encore...) en octobre 2015.

Justice plus renseignement intérieur : aveuglement et pagaille

Le 24 décembre 2016, un procès-verbal de la sûreté urbaine de Marseille annonce que, selon un témoin de bonne foi, Cheurfi tient des propos de nature terroriste visant les policiers. Il affirme aussi à un proche "vouloir tuer des policiers en représailles de ce qui se passe en Syrie". Au même moment, un fidèle de la mosquée de Montfermeil (Yvelines) signale que Cheurfi cherche des armes et veut contacter un moudjahid de l'Etat islamique actif dans la zone Irak-Syrie.

Une enquête est alors confié à la police judiciaire de Meaux (pourquoi ?), dans un simple cadre de droit commun (pourquoi ?). Cela, en plein état d'urgence, 238 morts du fait de terrorisme depuis deux ans.

Fiché, signalé, mais libre comme l'air

Cheurfi est alors inscrit au fichier FSPRT (Fichier des radicalisés pour la prévention et radicalisation terroriste, créé en mars 2015 après Charlie Hebdo, etc.). Le parquet de Marseille ouvre une procédure d'enquête préliminaire, requalifiée en droit commun (pourquoi ?) pour "menace de crimes contre personnes détentrices de l'autorité publique et association de malfaiteurs" et en informe le parquet de Meaux.