2017, l'année des opportunités en Chine, au Mexique, en Argentine...mais certainement pas en Europe

Chaque année, je vous raconte des choses claires et nettes sur ce qu’il faut faire et penser. Je l’exprime avec un certain niveau d’assurance, d’une part parce que j’ai quelques convictions ancrées, ensuite parce que je ne vois pas l’intérêt de multiplier les "peut-être bien que oui, peut-être bien que non" dans la presse. En ce moment, je ne vois rien. Rien à court terme.

Entre 2009 et 2015, il suffisait de se baisser pour trouver des technologiques américaines pas chères, libellées dans une monnaie pas chère, d’autant qu’à cette époque, on ne pouvait guère investir sérieusement dans les banques européennes ou dans les matières premières.

Sans aller jusqu’au Nasdaq, un bon tracker SP500 suffisait, éventuellement dopé par des biotechs, du high yield et des choses liées au rebond immobilier. Désormais, les bonnes affaires sont plus rares aux Etats-Unis : le dollar peut encore se renforcer mais les actions sont chères, et le pays est dirigé par un type à qui je n’achèterais pas une voiture d’occasion, qui gère les relations internationales sur Tweeter et qui va pouvoir nommer quatre membres du board de la FED dans la vingtaine de mois qui viennent (rien que d’y penser, ça fait froid dans le dos).

Le magazine Barron’s, qui est très suivi sur les marchés, a fait sa Une il y a quelques jours sur les prévisions pour 2017 de huit experts renommés des plus grands établissements financiers. Il est intéressant de constater qu’en dépit de huit années consécutives de hausse du S&P500 (un cas rarissime), aucun expert n’anticipe une baisse pour 2017. Bizarre : ces experts sont certes payés (et bien payés !) pour faire acheter des actions aux clients, appelons un chat un chat ; mais tout de même, après un cycle haussier aussi long, on pourrait s’attendre à quelques dissidences…

De façon plus générale, tout est congelé. Les prévisions économiques et financières sont toutes étrangement ressemblantes pour 2017, les min et les max se confondent presque, personne ne voit une récession nulle part mais personne ne voit d’accélération non plus, tout le monde imagine une année stable ou de transition, ennuyeuse à souhait, alors qu’on sait bien que des surprises arriveront.

Il faut dire que l’économie et les marchés n’ont pas trop bronchés devant les évènements des six derniers mois : Brexit, Italie, hésitations japonaises, Trump,… et pourtant, la caracole insouciante des marchés continue. Dans ce contexte, le pessimisme s’avère être une option coûteuse. Mais dans le même temps, je ne vois pas pourquoi, par exemple, ce qui était très déraisonnable le 8 novembre devient fort judicieux et vecteur de croissance à partir du 9 novembre : lire les analystes de certaines banques (qui étaient archi-hostiles à toute détente budgétaire) devenir du jour au lendemain enthousiastes devant un "plan" de centaines de milliards de dollars, voilà un plaisir de fin gourmet ; mais il y a comme un malaise.