139 millions d'€ à gagner : voilà de combien vous auriez réellement besoin pour arrêter de travailler

Atlantico : En excluant un tel pactole, en prenant en compte l'achat d'un logement, et en imaginant la situation d'un gagnant remportant la somme de 3 millions d'euros, à quel niveau de vie une telle personne pourrait prétendre, et ce, sans rogner sur son capital ?

Philippe Crevel : Pour trois millions d’euros, tu n’as plus rien ! Pas tout à fait faux même si cela peut aider de gagner un tel montant…

Avec trois millions, notre heureux gagnant décide de s’acheter un bel appartement ou la maison de ses rêves. S’il opte pour le 6ème arrondissement à Paris (100 mètres carrés) ou pour une maison de 150 mètres carrés à Porticcio en Corse avec vue sur la mer, il devra débourser au minimum un voire deux millions d’euros. Il lui reste alors de un à deux millions. Quand les taux d’intérêt étaient de 4 à 5 %, il pouvait sans prendre le moins risque et sans toucher au capital récupérer 6000 euros de revenus par mois en ayant placé deux millions en capital sur le fonds euros d’un contrat d’assurance-vie.

En 2017, il gagnera un peu moins de 3000 euros, une fois les impôts payés. C’est un peu plus que le revenu moyen français mais cela ne permet pas de changer de vie. En outre, il aura du mal à trouver un assureur acceptant qu’il investisse à 100 % en fonds euros. Il devra prendre un minimum de risques mais il pourra gagner plus. S’il souhaite arrêter de travailler à défaut d’être déjà à la retraite, il faudra qu’il cotise à la Sécurité sociale et qu’il se paie une complémentaire santé. Au niveau ISF, il a intérêt àprivilégier les placements financiers qui seront exonérés à partir du 1er janvier 2018. Au niveau de l’immobilier, en revanche, il ne pourra pas y échapper s’il opte pour une résidence principale à 2 millions (il bénéficie néanmoins d’un abattement de 30 % sur sa résidence principale). La logique voudrait qu’il choisisse la location.

Pour valoriser son patrimoine, le bienheureux pourra acquérir des parts de Sociétés Civiles et Placements Immobiliers qui procurent de 4 à 5 % de rendement. En règle générale le capital est investi dans des fonds de commerce et dans les bureaux. Il pourra loger ses SCPI dans son contrat d’assurance-vie afin de bénéficier du régime fiscal attractif de ce produit. Mais attention, le régime fiscal devrait changer le 1er janvier 2018. Il devra donc placer son argent avant cette date. Après, s’il verse plus de 150 000 euros sur son contrat, le taux passera de 23 à 30 sur les revenus qui en seront issus. S’il opte pour de la pierre papier, il est probable qu’elle soit soumise à l’Impôt sur la Fortune Immobilière.

Par souci de diversification, il pourra également placer une partie de son pactole sur des titres étrangers via ou non des organismes de placements collectifs ainsi que sur des titres de différents secteurs d’activité. Il aura intérêt à ouvrir un Plan d’Epargne d’Actions qui ne sera touché par la réforme de la Flat Tax. Dans le PEA, les revenus et les plus-values sont exonérés d’impôt sur le revenu, ne supportant que les prélèvements sociaux. Néanmoins, pour bénéficier de ce régime attractif, le PEA doit avoir au moins 5 ans d’existence. Il pourra aussi avoir un compte titre qui sera assujetti sur option à la Flat Tax à 30 % à partir du 1er janvier 2018. Cette taxe remplacera le barème de l’IR et les prélèvements sociaux qui devraient passer de 15,5 à 17,2 % toujours au 1er janvier prochain du fait de l’augmentation de la CSG.