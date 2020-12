Nouveau calendrier : Bruno Le Maire confirme le report des soldes d'hiver au 20 janvier prochain

Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, Bruno Le Maire était invité sur BFMTV et RMC, ce vendredi 4 décembre. Il a répondu aux nombreuses questions de Jean-Jacques Bourdin sur la crise sanitaire et sur ses conséquences sur l’économie.

Bruno Le Mare a confirmé le report des soldes d'hiver au 20 janvier :

« C'est une façon de donner un peu d'air aux petits commerçants ».

Le ministre a également confirmé que les tickets restaurants valables jusqu'en février 2021 seront prolongés « jusqu'en septembre 2021 ».

Bruno Le Maire est aussi revenu sur le Black Friday, qui est organisé ce vendredi 4 décembre, après un report d’une semaine. Après les polémiques de ces dernières semaines, il a assuré ne pas aimer « cette façon de donner mauvaise conscience aux gens » sur la consommation. Le ministre ne souhaite pas que ce soit les personnalités politiques qui fassent la morale aux Français en leur donnant trop d’injonctions liées à la consommation ou au boycott de certaines enseignes, comme ce fut le cas récemment pour Amazon à l’occasion du Black Friday.

Bruno Le Maire a indiqué qu’un certain nombre d’aides allaient être retirées au fur et à mesure de la sortie de crise face à la pandémie de Covid-19 et à son impact économique :

« Le fonds de solidarité dit « universel » ne sera pas poursuivi après le 31 décembre ».