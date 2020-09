Covid-19 : l'incompréhension de la maire de Marseille, Michèle Rubirola, suite aux annonces d'Olivier Véran

La maire de Marseille, Michèle Rubirola, s'est exprimée ce jeudi sur l'antenne de BFMTV. Elle a tenu à réagir suite aux annonces du ministre de la Santé et aux nouvelles mesures strictes qui seront déployées à Marseille et dans la région dès ce samedi. Les bars et les restaurants seront notamment fermés.

La maire de Marseille estime qu'"il n'y avait pas urgence à agir et encore moins agir de cette façon".

Elle regrette également le manque de concertation de la part du ministre de la Santé envers les élus locaux.

Michèle Rubirola redoute les conséquences économiques désastreuses pour la ville de Marseille.