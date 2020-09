Aurore Bergé révèle qu'il existe un "malaise profond" au sein de La République en marche

Alors que le numéro deux de La République en marche, Pierre Person, a annoncé sa démission lundi des instances du parti, la députée Aurore Bergé a aussi décidé de démissionner à l'issue du bureau exécutif. Aurore Bergé a quitté ses fonctions de porte-parole du mouvement.

Aurore Bergé était invitée ce mercredi sur BFMTV et RMC. Elle s'est confiée sur la situation actuelle au sein du parti présidentiel :

"Il y a un malaise qui est profond. On est un jeune parti, un parti qui n'a finalement que quatre ans d'existence, un parti qui emporte avec lui, je crois, beaucoup d'attente. On a retrouvé l'envie de faire de la politique au travers de ce mouvement (...). C'est ça l'espérance que ça a soulevé. (...) Cette espérance on n'a pas le droit de la décevoir, à la fois en chicayas internes, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet, mais je crois qu'il faut qu'on se ressaisisse pour être à la hauteur de ce qui s'est passé au moment de la campagne présidentielle".