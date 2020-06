Phase 3 du déconfinement : retrouvez l’intégralité de l’allocution d’Emmanuel Macron

A l’occasion de sa quatrième allocution depuis le début de la crise sanitaire, Emmanuel Macron a dressé un premier bilan du déconfinement. Il a tenu à rendre hommage aux Français et à saluer leurs efforts et leur courage.

"Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait et de notre pays".

Emmanuel Macron a indiqué que le pays va pouvoir "tourner la page du premier acte de la crise". La région Ile-de-France passe dès ce lundi 15 juin en zone verte comme l’ensemble du territoire métropolitain. Les cafés et les restaurants vont donc pouvoir rouvrir. Seules Mayotte et la Guyane, où l’épidémie circule toujours activement, restent en zone orange. Les clients devront toujours porter un masque pour se déplacer dans les restaurants et les cafés, et les tables devront être espacées d’au moins un mètre.

Emmanuel Macron a également indiqué que la reprise des cours pour les élèves d’école primaire et les collégiens allait s’effectuer à partir du 22 juin prochain, en France métropolitaine comme en Outre-mer. Les crèches pourront également accueillir les enfants à compter du 22 juin.

Lors de son discours, Emmanuel Macron a confirmé la tenue du second tour des élections municipales, le 28 juin prochain.

Les visites dans les Ehpad sont aussi de nouveau autorisées dès ce lundi 15 juin.

Les dépenses engendrées pour faire face à la crise du Covid-19 s’élèvent à plus de 500 milliards d’euros. Le président a affirmé qu’il n’y aurait pas de hausses d’impôts.

Les frontières entre la France et ses voisins européens seront de nouveau ouvertes ce lundi. Pour les déplacements en dehors de l’Union européenne, Emmanuel Macron a annoncé qu’"à partir du 1er juillet, nous pourrons nous rendre dans les Etats hors d'Europe, où l'épidémie sera maîtrisée". La quarantaine ne sera pas obligatoire pour les voyageurs étrangers venant en France.

Le chef de l’État entend tirer des leçons de cette crise sanitaire, notamment sur le modèle économique et social de la France, et veut lancer de vastes projets de reconstruction. Le président de la République souhaite bâtir un nouveau modèle économique et social en redonnant à la France toute son indépendance.

Emmanuel Macron souhaite rebâtir un nouveau modèle économique et social, "pour ne pas dépendre des autres". La relance passera par la construction d’un modèle écologique, "alliant production et climat", par la création de nouveaux emplois, par l’investissement massif dans l’éducation et la formation.

Il a aussi évoqué le système de santé avec la négociation sur le Ségur de la santé.

Le chef de l’Etat a indiqué que la reconstruction, basée sur l’indépendance française, prendra en compte les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, qui rendra ses conclusions dans une semaine.

Emmanuel Macron a aussi laissé entendre qu’un nouvel acte de décentralisation pourrait être initié d’ici la fin de son quiquennat.

Le chef de l’Etat a également évoqué le sujet des manifestations anti-racistes, et la polémique liée aus œuvres d’art et aux monuments liés à l’histoire coloniale. Emmanuel Macron a affirmé que la République "n’effacera aucun nom ou aucune trace de son histoire", et qu’elle ne "déboulonnera pas de statue".

Lors de son allocution, le président de la République a tenu à apporter son soutien aux forces de l’ordre : "ils méritent tout le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation".

Il a aussi salué l’engagement du personnel soignant pendant la crise sanitaire et a eu une pensée pour toutes les victimes du Covid-19.

Emmanuel Macron s'adressera de nouveau aux Français en juillet pour préciser les nouvelles orientations.