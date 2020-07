Emmanuel Macron débloque 10 millions d'euros pour une "indemnité spécifique" pour les policiers de nuit

Dix millions d'euros vont être débloqués pour les indemnités des effectifs de police nationale mobilisés la nuit. Cette annonce a été faite par le président de la République Emmanuel Macron à l'occasion d'une rencontre avec les policiers de la brigade anticriminalité (BAC) du 18e arrondissement de Paris dans la soirée du lundi 27 juillet.

Cette indemnité va correspondre à une prime d'une centaine d'euros par fonctionnaire

Le président a aussi annoncé un fond de 75 millions d'euros pour renouveler le matériel de la police. Cette somme avait été avancée par les syndicats de police, notamment pour renouveler la flotte de véhicules. Ces mesures seront prévues et intégrées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021.

Emmanuel Macron était accompagné des ministres Marlène Schiappa et Gérald Darmanin, et du préfet de police Didier Lallement, lors de cette visite.

Le président de la République a pu dialoguer et échanger avec les policiers lors de cette visite. Les membres des forces de l'ordre ont pu notamment évoquer leurs griefs et leurs difficultés comme le manque de moyens et de réponse pénale aux arrestations ou bien encore le manque de reconnaissance.