Covid-19 : la redistribution planétaire des cartes

Certaines activités ou secteurs sont sinistrés : aviation civile, transport aérien, hôtellerie, restauration, cinémas, parcs d’attraction, musées, théâtres… Même si, à un moment plus ou moins proche, on finira par retrouver une vie normale, il n’est pas sûr que nos comportements ne soient pas durablement affectés par les confinements ou autres restrictions.

La pandémie a d’ores et déjà causé un lourd bilan humain, décès, contaminés ayant conservé des séquelles ; elle a plongé des millions de personnes dans la pauvreté et pourrait affecter leurs métiers, leurs activités et revenus pendant une longue période. Les conséquences de la pandémie seront lourdes et profondes, notamment pour les jeunes ; le fonctionnement du système éducatif entre fermeture et accueil a fragilisé de nombreux jeunes et a augmenté les sorties du système.