Mais non M. Castex on n’a pas "déconfiné trop tôt" : on a confiné trop tard…

Au théâtre quand la pièce est bonne, les spectateurs battent le rappel. Les acteurs viennent sur la scène et saluent le public. Puis le rideau se baisse. Mais le public enthousiaste bat de nouveau le rappel. Et les comédiens reviennent encore et encore…

Avec Castex ce qu’il y a d’hilarant c’est qu’il bat tout seul ses propres rappels. On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même. Vous trouvez reposant de passer quelques heures sans lui ? Il ne l’entend pas de cette oreille. Et c’est lui-même qui lève le rideau pour laisser apparaître son attachante personne.

Il était auditionné avant-hier par les députés. Et ceux-ci, y compris ceux de LREM, sont des chieurs. Devant eux Castex a bredouillé, ânonné, récité. Et il a eu cette phrase qu’on aurait tort de prendre pour un mea culpa : « en mai dernier, on a déconfiné trop tôt ».

S’il avait été honnête, il aurait dû dire : « nous avons confiné trop tard ». Le Covid-19 a en effet commencé ses premières incursions chez nous en décembre 2019. Il est exact que Castex n’était pas alors aux affaires. C’est un irresponsable du nom d’Edouard Philippe qui dirigeait en ce moment là le gouvernement.

Mais qui était Premier ministre en mai dernier quand « on a déconfiné trop tôt ? ». Toujours Edouard Philippe. Bien fait pour sa gueule ! Dans sa mairie du Havre, l’ancien chef du gouvernement a murmuré en apprenant la sortie de son successeur : « quel sale con » !

Nous, on ne se le permettrait pas. Il est possible, et même probable, que le metteur en scène de la pièce, Emmanuel Macron, se le permette un jour.