L’archevêque de Toulouse ne veut pas qu’on blasphème le Prophète : Jésus reviens ils sont devenus fous

Commençons avec Brassens.

Le ciel en soit loué je vis en bonne entente

Avec le père Duval, la calotte chantante

Lui le catéchumène et moi l’énergumène

Il me laisse dire « merde », je lui laisse dire « amen ».

Continuons maintenant avec l’ « amen » de Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse. Un « amen » qui sonne comme un pitoyable et hypocrite « De pronfondis ». Ce serviteur de la foi a déclaré « qu’il ne fallait pas se moquer des religions car on en voit les résultats ».

Les résultats sont en effet – pour parler comme Mgr Le Gall – déplorables. On égorge, on décapite, on assassine. Ce saint homme a complété sa pensée chrétienne et bienveillante en mettant en cause la responsabilité de ceux « qui jettent de l’huile sur le feu » !

Essayons d’épouser d’un peu plus près les conseils éclairés de l’archevêque de Toulouse. Ils sont – et c’est l’évidence- nombreux ceux qui depuis des années jettent de l’huile sur le feu. Prenons le cas des enfants assassinés à Toulouse (donc chez Mgr Le Gall) par Mohamed Merah. Leur comportement était incontestablement provocant : ils étaient scolarisés dans une école juive. Il y a pourtant des écoles coraniques dans la ville rose non ?

Plus irresponsable encore a été l’attitude de Samuel Paty. Il s’est permis d’insulter le Prophète. Que ne s’est-il contenté de tourner en dérision le Christ à la façon de La vie de Brian des Monty Python ? Il a bien cherché ce qui lui est arrivé donc.

Et que dire des paroissiennes égorgées dans la basilique de Nice ? Qui les empêchait d’aller faire leurs dévotions dans une mosquée ? Mgr Le Gall n’a pas eu un seul mot de compassion pour elles. Normal : il ne voulait pas jeter de l’huile sur le feu.

Tournons-nous à présent vers le Christ avec lequel Mgr Le Gall entretient des rapports pour le moins singuliers. Jésus avait dit : « rendez à César ce qui revient à César ». L’archevêque de Toulouse dit : « rendez à l’Islam ce qui revient à l’Islam ».

Jésus avait chassé les marchands du temple. Ils sont nombreux en France. En tout cas il y en a un à Toulouse. En ces jours de deuil et de sang nous aurions pu espérer de l’Eglise catholique un « Dies irae ». Mais ça fait longtemps que nos évêques ont perdu leur latin.

P.-S : Un imam canadien du nom de Younus Kathrada vient de déclarer que « Samuel Paty était un être maudit, un pervers, un être humain répugnant ». Mgr Le Gall est sensiblement plus modéré que cet imam.