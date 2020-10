Un sondage dévastateur pour Macron et aussi, hélas, pour la France

Le sondage est paru dans Le Figaro. Il dit que 79% des Français s'apprêtent pour 2022 à voter pour un candidat "anti-systeme", à voter blanc ou à s'abstenir. Ce chiffre est terrifiant. Et en même temps confortable pour Macron qui triompherait de Marine Le Pen lors d'un second tour qui l'opposerait à la présidente du Rassemblement National.

C'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment Macron. Une mauvaise pour ceux qui aiment la France. L'actuel chef de l'Etat a été le premier président de la République à être élu par défaut ! On n'a pas voté pour lui : c'est juste qu'une majorité d'électeurs ne pouvaient pas se résoudre à donner leurs voix à Marine Le Pen.

Tous ceux qui ont précédé Macron à l'Elysée ont été élus suite à un combat vigoureux et clair. Hollande contre Sarkozy. Sarkozy contre Ségolène Royal. Giscard contre Mitterrand. Mitterrand contre Giscard. Une seule exception Chirac contre Jospin. Et là il y avait déjà Jean-Marie Le Pen rejeté tout autant que sa fille l'est aujourd'hui.



Que s'est-il passé pour que la France devienne une terre de cendres avec des millions d'électeurs dont la matière grise a laissé la place à de la bouillie ? Dominique Reynié l'explique fort bien ici. Ces électeurs ne croient plus à rien, persuadés qu'ils sont que l'establishment politique ne les représente pas. Une partie d'entre eux succombent aux sirènes complotistes (on l'a vu clairement chez les Gilets jaunes). Pour eux c'est Rothschild qui dirige la France. Et c'est Soros qui domine le monde. Ils ont l'impression de n'être rien. Juste des manants, des gens de peu qu'on trompe et à qui on ment en permanence.

On sait ce qu'ils feront au premier tour de 2022. Ils voteront pour n'importe quel candidat "anti-système". Et au deuxième une grande partie d'entre eux se refusera à voter Rassemblement National. Macron sera donc élu par des gens qui iront à reculons dans les isoloirs. La France et les Français ne s'en porteront pas mieux.