Et Idriss Sihamedi décida d’entrer en guerre contre Gérald Darmanin…

La veille de l'assassinat de Samuel Paty se déroula un événement horrible et inqualifiable. Il faudrait la plume de Dante pour le décrire. Mais la presse aux ordres des sionistes, des islamophobes, de Zemmour, de Wauquiez, de Marine Le Pen, de Marion Maréchal (merci de compléter la liste) n'en souffla mot. Même Atlantico et Causeur se turent lâchement.

Par une glauque nuit noire des policiers firent irruption au domicile d'Idriss Sihamedi. Cet homme est un honnête père de famille, une réincarnation du regretté Abbé Pierre. Il préside aux destinées d'un organisme de bienfaisance nommé Barakacity.

Son credo : "venir en aide aux plus démunis". Dans l'incapacité de secourir toute la misère du monde, ce bon Samaritain a dû - la mort dans l'âme - se résoudre à faire une sélection et s'intéresser aux démunis d'une seule religion. Son organisation rayonne sur toute la planète : ainsi des bénévoles de Barakacity se sont rendus en Syrie afin de porter assistance à des djihadistes démunis.

Des brutes policières étaient venues au domicile d'Idriss Sihamedi pour une perquisitions suite à un signalement pour "malversations financières". Les circuits de l'argent de Barakacity sont en effet passablement opaques. Cette agression nocturne laissa Idriss Sihamedi meurtri et humilié. Blessé, il appela à la vengeance en postant sur sa page Facebook le texte suivant :

Darmanin, homme téméraire, s'apprêta à relever le défi. On pouvait s'attendre à un beau duel à l'ancienne. Un duel entre gentlemen que dis-je ? Entre seigneurs. Darmanin avec une grenade de désencerclement, Sihamedi avec son sabre.

Mais le ministre de l'Intérieur avait mal lu le post du patron de Barakacity. Il y était dit qu'il avait déclaré la guerre "à tous les musulmans". Et il furent des centaines, se réclamant d'Allah, à proposer leur soutien et leur concours à ce bon Samaritain. Il faut lire leur interventions et leurs commentaires : elles valent le détour.

Pour faire donc partie égale, Darmanin fut contraint d'appeler ses policiers en renfort. Puis Macron annonça que Barakacity, qui n'est autre chose qu'une officine islamiste, serait dissous. Alors de quelques centaines, les guerriers d'Allah devinrent des milliers. Vacillant, proche de la mort, Darmanin appela sa collègue des Armées. Mais Florence Parly était chez le coiffeur pour une permanente et ne réagit pas. Une bataille historique - pour reprendre les termes d'Idriss Sihamedi - est en cours. On en connaît l'issue. Darmanin on te regrettera.