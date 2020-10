Tous à la maison à 21h : Macron a fait beaucoup pour favoriser la natalité

Le taux de fécondité est en France de 1,87 bébé par femme. C'est correct mais insuffisant pour assurer le renouvellement des générations. Le président de la République s'en est ému. Et pour y pallier, il a instauré un couvre-feu à 21h à Paris et dans les grandes agglomérations.

Auparavant, nous vivions libres et heureux. A cette heure-ci, nous étions au cinéma, au théâtre, dans les bars ou au restaurant. Certains et certaines s'adonnaient même, hors du domicile conjugal aux plaisirs illicites de l'adultère. Tout cela est fini. Alors que faire chez soi à partir de 21h ? Regarder la télé, lire un livre de Houellebecq, pratiquer le yoga ou danser le flamenco ? Certes on peut. Mais cela n'a qu'un temps.

Reste une autre activité d'autant plus utile et agréable que les nuits seront plus longues. Et là la natalité va énormément progresser. A New York, il y a quelques années, une gigantesque panne d'électricité a paralysé la ville pendant 24 heures. Neuf mois après beaucoup de bébés sont nés. Nous, on fera mieux car ce sera tous les jours.

Le président de la République a accompagné sa décision d'un précieux conseil : "portez un masque même dans le cadre familial". Une question cornélienne se pose alors : faut-il faire l'amour masqué ou sans masque ? C'est à vous de voir.